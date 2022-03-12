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Giriş Tarihi: 12.3.2022 12:02 Son Güncelleme: 12.3.2022 12:56

Son dakika: Ahmet Nur Çebi açıkladı! Derbi ertelenecek mi? Talisca gelecek mi?

Son dakika: Ahmet Nur Çebi açıkladı! Derbi ertelenecek mi? Talisca gelecek mi?

Son dakika haberleri... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, MHK kararı sonrası açıklamalarda bulundu. Çebi, derbinin ertelenmesi konusunda da açıklamaya yaparak kendilerine herhangi talebin gelmediğini ifade etti. Ahmet Nur Çebi, Talisca'nın transferiyle ilgili de çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Ahmet Nur Çebi, MHK kararı sonrası basın toplantısında soruları yanıtladı. Ahmet Nur Çebi, "Kulüplerin tamamı hakemlerden şikayetçi olmuştur" açıklamasını yaptı. Çebi, Talisca transferiyle ilgili de çok çarpıcı ifadeler kullandı.

"Bu sene neredeyse bütün takımlar hakemlerle ilgili şikayetçi oldu. TFF, son olarak hakem kararıyla ilgili böyle bir çözüm bulmaya alıştı. Bu kararın sonuçlarını birkaç ay içerisinde göreceğiz."

"KARARIN YANLIŞ OLDUĞUNU SÖYLEMEK DOĞRU DEĞİL"

TFF'nin almış olduğu bu kararın yanlış olduğunu söylemek doğru değil. Bunun zamanlamasıyla ilgili de şikayetler oldu ama ben bunu da doğru bulmuyorum. Kulüplerin hepsi hakemlerden şikayetçi. Sonucunu görmeden yorum yapmak doğru değil.

"BİZE HERHANGİ BİR TALEP GELMEDİ"

"Galatasaray ve TFF'den ertelemeyle ilgili bir karar gelmedi. Bu konuyla ilgili karar zaten bellidir. Kulüplerin oynadıkları maçlara, havanın şekline göre değişmez. Hava şartları uygunsa, maç oynanır."

"ÜLKE PUANINA KATKI VEREN TEK TAKIM G.SARAY DEĞİL"

"Ülke puanına şu ana kadar katkı veren tek takım Galatasaray değildir. Bizim sahamız müsait, Galatasaray arzu ettiği takdirde maçı burada oynayabilir. Olimpiyat Stadı da olabilir."

"G.SARAY İSTERSE BARCELONA MAÇINI BİZİM SAHADA OYNAYABİLİR"

"Zemini mazeret göstermelerine gerek yok, Galatasaray'a kapımız açık. Bunu kabul etmiyoruz. İsterse Barcelona maçını burada oynayabilir, Olimpiyat olabilir. İstanbul'da, Galatasaray'ın saha zeminin uygun bir sahada oynayabileceğini düşünüyorum ve bunun için maçın ertelenmesi gerektiğini düşünmüyorum."

SON DAKİKA: Ahmet Nur Çebi canlı yayında açıkladı! Derbi ertelenecek mi? Talisca gelecek mi?

"TALİSCA İSTERSE ONU SIRTIMDA GETİRİRİM"

"Taraftarımızı mutlu edecek her şeyi de yapmaya hazırız. Talisca, Beşiktaş'ın bütçelerine uygun şekilde oynamak isterse onu sırtımda buraya getiririm. Olmadığı takdirde, kimsenin neden olmadı demesini kabul etmiyorum. Gelmesini isterim."

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Son dakika: Ahmet Nur Çebi açıkladı! Derbi ertelenecek mi? Talisca gelecek mi?
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