Son dakika: Ahmet Nur Çebi açıkladı! Derbi ertelenecek mi? Talisca gelecek mi?

"KARARIN YANLIŞ OLDUĞUNU SÖYLEMEK DOĞRU DEĞİL"

TFF'nin almış olduğu bu kararın yanlış olduğunu söylemek doğru değil. Bunun zamanlamasıyla ilgili de şikayetler oldu ama ben bunu da doğru bulmuyorum. Kulüplerin hepsi hakemlerden şikayetçi. Sonucunu görmeden yorum yapmak doğru değil.