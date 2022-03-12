Son dakika: Cristiano Ronaldo inanılmazı başardı, futbol tarihine geçti! Lionel Messi’yi 26 dakikada solladı...

Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Manchester United, Tottenham'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısına attığı 2 golle Cristiano Ronaldo damga vururken Manchester United ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.
Manchester United, 12'de Cristiano Ronaldo ile 1-0 öne geçti. Tottenham, 35'te golcüsü Harry Kane'in penaltı golüyle eşitliği yakaladı. 38'de bir kez daha sahneye çıkan Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'ı 2-1 öne geçirdi.
Ronaldo, Tottenham karşısında ceza sahası dışından harika bir gol attı ve Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından Ronaldo, profesyonel kariyerinin 805. golüne ulaştı ve FIFA kayıtlarına göre futbol tarihinin en golcüsü Josef Bican'ın rekoruna ortak oldu.
Portekizli, 38. dakikada Sancho'nun asistini geri çevirmedi ve Manchester United'ı 2-1 öne geçirdi. Cristiano Ronaldo, gol sayısını 806'ya çıkardı ve futbol tarihinin en çok gol atan oyuncusu rekorunun yeni sahibi oldu.
Ayrıca Opta verilerine göre kulüp kariyerinde 49. kez hat-trick yapan Cristiano Ronaldo (37 yaş 35 gün, Teddy Sheringham'ın (37 yaş 146 gün) ardından Premier Lig tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu.
1931-55 yılları arasında oynayan Avusturyalı Bican, gollerinin büyük bir bölümünü Çekya takımı Slavia Prag formasıyla attı. Bican, Çek ekibiyle 221 maçta 427 gol kaydetti.
Ronaldo ayrıca Teddy Sheringham ve Graham Alexander'ın ardından İngiltere Premier Ligi'nde bir maçta iki gol atan 37 yaş üzeri üçüncü futbolcu unvanının yeni sahibi oldu.
FUTBOL TARİHİNİN EN ÇOK GOL ATAN İSİMLERİ
1. Cristiano Ronaldo: 806 gol - bin 110 maç | 2001- devam ediyor
2. Josef Bican: 805+ gol - 530 maç | 1931-1956
3. Romario: 772 gol - 994 maç | 1985-2007
4. Lionel Messi: 759 gol - 961 maç | 2003- devam ediyor
5. Pele: 757 gol - 831 maç | 1957-1977
6. Ferenc Puskas: 746+ gol - 754 maç | 1943-1966
7. Gerd Muller: 734 gol - 793 maç | 1962-1981
8. Ferenc Deak: 576+ gol (Toplam maç sayısı bilinmiyor) | 1940-1957
9, Uwe Seeler: 575+ gol (Toplam maç sayısı bilinmiyor) | 1953-1978
10. Tulio Maravilha: 575 gol (Toplam maç sayısı bilinmiyor) | 1988-2019
37 yaşındaki Portekizli yıldız bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 31 maçta 17 gol attı.
Bu sezon PSG'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen Lionel Messi ise Fransız ekibinde çıktığı 25 maçta 7 gol attı ve 11 asist yaptı. 34 yaşındaki Arjantinli yıldız 17 maça çıktığı Fransa Ligue 1'de sadece 2 gol atabildi.