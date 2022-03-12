Son dakika: Cristiano Ronaldo inanılmazı başardı, futbol tarihine geçti! Lionel Messi’yi 26 dakikada solladı...

Ronaldo, Tottenham karşısında ceza sahası dışından harika bir gol attı ve Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından Ronaldo, profesyonel kariyerinin 805. golüne ulaştı ve FIFA kayıtlarına göre futbol tarihinin en golcüsü Josef Bican'ın rekoruna ortak oldu.