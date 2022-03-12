Son dakika: Fırtına evinde hata yapmak istemiyor! Trabzonspor - Göztepe maçında ilk 11’ler belli oldu

Daha önce Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'un başında 24 Süper Lig maçına çıkan Tomas'ın bu ekiplerle 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgisi bulunuyor. Tomas'ın çalıştırdığı takımlar bu müsabakalarda 27 gol atıp kalesinde 47 gol gördü.

Sarı kart cezalısı Atınç Nukan'ın forma giyemeyeceği Göztepe'de Marko Mihojevic ve François Moubandje'nin sakatlığı bulunuyor.