Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fırtına evinde hata yapmak istemiyor! Trabzonspor - Göztepe maçında ilk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 12.3.2022 17:40 Son Güncelleme: 12.3.2022 17:47

Son dakika: Fırtına evinde hata yapmak istemiyor! Trabzonspor - Göztepe maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Fırtına evinde hata yapmak istemiyor! Trabzonspor - Göztepe maçında ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Vitor Hugo ile cezalı Tymoteusz Puchacz maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan, yönetecek. Ligde 67 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Trondsen, Siopis, Berat, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK!

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Vitor Hugo ile cezalı Tymoteusz Puchacz, takımda yer alamayacak.

STJEPAN TOMAS'IN GÖZTEPE'DEKİ İLK MAÇI

Ligde ikinci devreye üst üste aldığı 4 galibiyetle başladıktan sonra 5 maçını puansız kapatan Göztepe, 29. haftaya 27 puanla 17. sırada girdi.

Hafta içinde teknik direktör Nestor El Maestro'nun yerine Stjepan Tomas'ı göreve getiren Göztepe'de ilk maçına çıkacak Tomas, sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig tarihindeki 33. teknik direktörü olarak görev yapacak.

Daha önce Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'un başında 24 Süper Lig maçına çıkan Tomas'ın bu ekiplerle 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgisi bulunuyor. Tomas'ın çalıştırdığı takımlar bu müsabakalarda 27 gol atıp kalesinde 47 gol gördü.

Sarı kart cezalısı Atınç Nukan'ın forma giyemeyeceği Göztepe'de Marko Mihojevic ve François Moubandje'nin sakatlığı bulunuyor.

TRABZONSPOR İLE GÖZTEPE 28. RANDEVUDA!

Trabzonspor ile Göztepe, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 28. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 27 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 12-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 10 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 38 gol atarken kalesinde 20 gol gördü. Trabzonspor, sahasındaki 13 maçta 7 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 1-0'lık sonuçla kazanmıştı.

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Son dakika: Fırtına evinde hata yapmak istemiyor! Trabzonspor - Göztepe maçında ilk 11'ler belli oldu
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