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Giriş Tarihi: 12.3.2022 12:55 Son Güncelleme: 12.3.2022 13:04

Son dakika transfer haberi: Kylian Mbappe bombası patlıyor! Real Madrid ve dev rakam...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika transfer haberi: Kylian Mbappe bombası patlıyor! Real Madrid ve dev rakam...

Son dakika transfer haberi: Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain (PSG) takımında forma giyen dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Yıldız oyuncu ile ilgili transfer iddialı devam ederken, İspanya devi Real Madrid, yılın bombasını patlatmak üzere. Real Madrid'in önümüzdeki hafta Mbappe ile 6 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi. İşte yılın transfer bombasına dair tüm detaylar ve masadaki o dev rakam... (Sabah.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain (PSG) takımında forma giyen dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Yıldız oyuncu ile ilgili transfer iddialı devam ederken, İspanya devi Real Madrid, yılın bombasını patlatmak üzere...

MBAPPE'DEN 6 YILLIK İMZA

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Real Madrid önümüzdeki hafta Kylian Mbappe ile 6 yıllık sözleşme imzalayacak.

İŞTE KAZANACAĞI DEV RAKAM

Haberin detayında ise Mbappe'nin yıllık net 25 milyon Euro maaş alacağı belirtilirken, 60 veya 80 milyon Euro da imza parası kazanacağı kaydedildi.

RONALDO VE MESSI İLE YARIŞIYOR

Son 14 Şampiyonlar Ligi maçında 14 gol atan Mbappe bu sezon gol sayısını 6'ya çıkardı. 23 yaşındaki futbolcu, Ligue 1'de ise 24 maçta 14 gol, 10 asist üretti.

Kylian Mbappe ayrıca Şampiyonlar Ligi eleme turlarında deplasmanda en çok gol atan üçüncü isim konumunda;

1- Cristiano Ronaldo 23 gol
2- Lionel Messi 12 gol
3- Kylian Mbappe 11 gol

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Son dakika transfer haberi: Kylian Mbappe bombası patlıyor! Real Madrid ve dev rakam...
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