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Giriş Tarihi: 12.3.2022 15:59 Son Güncelleme: 12.3.2022 16:01

Süper Lig'de Altay'ın konuğu Yeni Malatyaspor! -CANLI-

Süper Lig’de Altay’ın konuğu Yeni Malatyaspor! -CANLI-

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı devam ediyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Altay evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. İki takım da 3 puan almak ve alt sıralardan kurtulmak istiyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'de 29. haftada Altay ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Alt sıraları ilgilendiren maçta Altay son maçında Gaziantep'i 3-2 mağlup ederken, Yeni Malatyaspor ise evinde Adana Demirspor'u 1-0 yenerek uzun aradan sonra galibiyetle tanışmıştı.

CANLI ANLATIM

CANLI SKOR: Altay 0-0 Y. Malatyaspor

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Yeni Malatyaspor ile oynadığı ilk iki maçı kazanan Altay, daha sonraki üç karşılaşmada rakibini mağlup edemedi (1B 2M).

Bugüne kadar Altay'a konuk olduğu iki lig maçını da kazanamayan Yeni Malatyaspor (1B 1M), bu iki karşılaşmada da gol sevinci yaşayamadı.

Serkan Özbalta göreve geldikten sonra oynadığı beş Süper Lig maçında tek yenilgi alan (2G 2B) ve 8 puan toplayan Altay, daha önceki 16 karşılaşmalık süreçte galip gelememiş ve sadece 3 puan alabilmişti (3B 13M).

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Süper Lig'de Altay'ın konuğu Yeni Malatyaspor! -CANLI-
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