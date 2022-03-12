Trabzon'da toplu taşıma araçlarına binenler, "o sene, bu sene" sözleriyle karşılanıyor

Yolculardan Mehmet Can Albayrak, Trabzonspor'un maçını izlemek için İstanbul'dan geldiğini belirterek, "Bu sene üstüne koya koya gidiyoruz. Hocamıza sonuna kadar güveniyoruz. Belediyenin uygulamasını da sosyal medyada gördüm. Buraya geldim, otobüse bindim, orada da gördüm. Çok güzel bir uygulama. Başkanımız Murat Zorluoğlu'na teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel projeler çıkarırlar." diye konuştu.

Ömer Kubat da takıma sahip çıkmak, şehre değer vermek, taraftarın gönlünü hoş etmek açısından güzel bir uygulama olduğunu ancak şampiyonluk için daha erken olduğunu ve biraz daha sabretmeleri gerektiğini söyledi.