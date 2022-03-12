Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yusuf Yazıcı Rusya'yı sallıyor! Moskova derbisinde de sahneye çıktı
Giriş Tarihi: 12.3.2022 21:36 Son Güncelleme: 12.3.2022 22:04

Yusuf Yazıcı Rusya'yı sallıyor! Moskova derbisinde de sahneye çıktı

Yusuf Yazıcı Rusya’yı sallıyor! Moskova derbisinde de sahneye çıktı

Rusya Premier Ligi'nin 21. haftasında Moskova derbisinde CSKA Moskova deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 90'da bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin ilk golünü milli futbolcu Yusuf Yazıcı kaydetti. CSKA'nın diğer golünü ise Mario Fernandes attı.

Rusya Premier Ligi'nin 21. haftasında Moskova derbisinde CSKA Moskova, Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip 90'da Mario Fernandes'in attığı golle 2-1 kazandı.

CSKA'nın ilk golünü ise 39'da milli futbolcu Yusuf Yazıcı kaydetti. Lokomotiv Moskova'nın tek golünü ise 42'de Wilson Isidor attı.

Bu sonuçla ligde üst üste 5. galibiyetini alan CSKA Moskova 39 puana yükseldi. Lokmomotiv Moskova ise 31 puanda kaldı.

Devre arası transfer döneminde Lille'den kiralanan Yusuf Yazıcı, şu ana kadar CSKA Moskova formasıyla çıktığı 4 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Telefondan çıkan yasak aşk: Karısının ihanetiyle şoka uğradı
Son dakika haberi: Selçuk Bayraktar'dan İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) paylaşımı! Yolda geliyor, takipte kalın...
SON DAKİKA HABERİ - Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda artış yaşanacak
Mbappe derken PSG'de bir devir sona eriyor! Nasser Al-Khelaifi, yıldız futbolcunun üstünü çizdi
Zelenskiy uzlaşma için tek şartını açıkladı
Son dakika: Ali Koç için bomba sözler "Provokasyon kokan hareketlerle tehdit etti"
Son dakika: Fransız devleri, Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdi! Sezon sonunda teklif yağacak
SON DAKİKA: Enerji Bakanı Dönmez'den flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Gazın Türkiye üzerinden gönderilmesi görüşülüyor
Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza!
Rus alıcılar rotayı Türkiye’ye çevirdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Yusuf Yazıcı Rusya'yı sallıyor! Moskova derbisinde de sahneye çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA