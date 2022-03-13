Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Derbi öncesi Josef de Souza sınırları zorluyor!
Giriş Tarihi: 13.3.2022 11:25

Derbi öncesi Josef de Souza sınırları zorluyor!

Derbi öncesi Josef de Souza sınırları zorluyor!

Süper Lig'de 29. hafta maçında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesi iki takım da konsantre olmuş durumda. Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle son 2 maçta forma giyemeyen Josef de Souza, derbide oynamak için sınırlarını zorluyor. Dünkü antrenmanda ağrılarını olduğunu söyleyen Josef'in durumu maç saatinde belli olacak.

Süper Lig'de 29. haftanın maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Barcelona maçı öncesi derbinin ertelenmesini talep etti. Erteleme talebine tepki gösteren Beşiktaş yönetimi bu talebi olumsuz karşıladı. TFF'den taleple ilgili henüz karar çıkmadı.

JOSEF DERBİ İÇİN SINIRLARI ZORLUYOR

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle son iki maçta görev yapamayan Josef de Souza, geri dönüş için sınırlarını zorluyor. Siyahbeyazlıların dünkü antrenmanı öncesinde ağrılarının olduğunu teknik heyete ileten Brezilyalı, yine de çalışmalara çıkmak istedi.

G.Saray derbisinde sahada olmak için çabalayan 33 yaşındaki orta saha, teknik heyetin onayıyla birlikte antrenmana çıktı ve takım arkadaşlarıyla hazırlıklarını gerçekleştirdi. Fedakârlık göstermeye hazır olan Josef' için son karar maç saati verilecek.

KARAVELİ 'GÜVEN'İYOR

Teknik Direktörü Önder Karaveli, Başakşehir maçında attığı gol ve sergilediği mücadeleyle beğeni kazanan Güven Yalçın'ı derbiye hazırlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, sarıkırmızılıların stoperlerinin yaptığı hatalar ve rakibin savunma aksiyonlarıyla ilgili tüm yanlarını hazırlayarak izlemesi için genç forvete teslim etti.

23 yaşındaki oyuncuya Marcao-Nelsson ikilisiyle ilgili bilgiler teslim edildi. Karaveli, Güven'in fiziksel gücüyle G.Saray stoperleri arasında ayakta kalabileceğini düşünüyor. Güven de derbideki performansıyla milli takıma yeniden çağrılmayı hedefliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Cristiano Ronaldo inanılmazı başardı, futbol tarihine geçti! Lionel Messi'yi 26 dakikada solladı...
Son dakika: Trabzonspor-Göztepe maçı sonrası bomba iddia! "Nwakaeme ve Uğurcan'a çıkan kartların sebebi..."
Son dakika: İstanbul'da kar yağdı İBB yine sınıfta kaldı! Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi
HDP'li Hüda Kaya, Başkan Erdoğan'a yönelik skandal sözlerini böyle savundu: Bırakın da istediğimi ifade edebileyim
Son dakika haberi: Selçuk Bayraktar'dan İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) paylaşımı! Yolda geliyor, takipte kalın...
Son dakika: Xavi'den rövanş öncesi dikkat çeken itiraf! "Galatasaray savunması..."
Mbappe derken PSG'de bir devir sona eriyor! Nasser Al-Khelaifi, yıldız futbolcunun üstünü çizdi
Son dakika: Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'den flaş çıkış: Bunlar stratejik ürünler...
Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren 3 yeni düzenleme: Cezalar yarı yarıya düşecek
Abdullah Avcı'dan maç sonu Ali Koç'a teşekkür! "Oyun ve emeğe gösterdiği saygı için..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Derbi öncesi Josef de Souza sınırları zorluyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA