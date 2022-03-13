Derbi öncesi Josef de Souza sınırları zorluyor!

Süper Lig'de 29. haftanın maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Barcelona maçı öncesi derbinin ertelenmesini talep etti. Erteleme talebine tepki gösteren Beşiktaş yönetimi bu talebi olumsuz karşıladı. TFF'den taleple ilgili henüz karar çıkmadı.

JOSEF DERBİ İÇİN SINIRLARI ZORLUYOR

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle son iki maçta görev yapamayan Josef de Souza, geri dönüş için sınırlarını zorluyor. Siyahbeyazlıların dünkü antrenmanı öncesinde ağrılarının olduğunu teknik heyete ileten Brezilyalı, yine de çalışmalara çıkmak istedi.