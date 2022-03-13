Derbi öncesi Josef de Souza sınırları zorluyor!

Süper Lig'de 29. haftanın maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Barcelona maçı öncesi derbinin ertelenmesini talep etti. Erteleme talebine tepki gösteren Beşiktaş yönetimi bu talebi olumsuz karşıladı. TFF'den taleple ilgili henüz karar çıkmadı.
JOSEF DERBİ İÇİN SINIRLARI ZORLUYOR
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle son iki maçta görev yapamayan Josef de Souza, geri dönüş için sınırlarını zorluyor. Siyahbeyazlıların dünkü antrenmanı öncesinde ağrılarının olduğunu teknik heyete ileten Brezilyalı, yine de çalışmalara çıkmak istedi.
G.Saray derbisinde sahada olmak için çabalayan 33 yaşındaki orta saha, teknik heyetin onayıyla birlikte antrenmana çıktı ve takım arkadaşlarıyla hazırlıklarını gerçekleştirdi. Fedakârlık göstermeye hazır olan Josef' için son karar maç saati verilecek.
KARAVELİ 'GÜVEN'İYOR
Teknik Direktörü Önder Karaveli, Başakşehir maçında attığı gol ve sergilediği mücadeleyle beğeni kazanan Güven Yalçın'ı derbiye hazırlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, sarıkırmızılıların stoperlerinin yaptığı hatalar ve rakibin savunma aksiyonlarıyla ilgili tüm yanlarını hazırlayarak izlemesi için genç forvete teslim etti.
23 yaşındaki oyuncuya Marcao-Nelsson ikilisiyle ilgili bilgiler teslim edildi. Karaveli, Güven'in fiziksel gücüyle G.Saray stoperleri arasında ayakta kalabileceğini düşünüyor. Güven de derbideki performansıyla milli takıma yeniden çağrılmayı hedefliyor.