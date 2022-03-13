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Giriş Tarihi: 13.3.2022 09:21 Son Güncelleme: 13.3.2022 09:37

Derbiye özel Torrent'ten sürpriz karar! Barcelona maçına bilet alan futbolcular var...

MEHMET ÖZCAN
Derbiye özel Torrent’ten sürpriz karar! Barcelona maçına bilet alan futbolcular var...

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona 0-0 kalarak tur umudunu İstanbul'a taşımayı başaran Galatasaray'da derbi ve Barcelona maçı heyecanı yaşanıyor. 52 bin kişi kapasiteli NEF Stadyumu’nu dolduracak coşkulu taraftar, takımın en büyük itici gücü olacak. Sarıkırmızılılar iki maçın biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Ayrıca Torrent'in derbi maçında rotasyona gitmesi beklenirken oynayacak olan isimler de netleşti. İşte son dakika Galatasaray haberinin detayları...

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona 0-0 kalarak tur için umudunu İstanbul'a taşımayı başaran Galatasaray'da derbi heyecanı başladı. Pazartesi oynanacak derbi için Galatasaray'da kar yağışı sebebiyle erteleme talebi geldi. Fakat Beşiktaş'tan olumsuz yanıt geldi. TFF'nin kararı merak edilirken diğer yandan da takımda büyük bir heyecan var.

GALATASARAY ÇİFTE ŞÖLEN YAŞAMAK İSTİYOR

Nef Stadyumu yeni haftada dört gün içinde iki dev maça ev sahipliği yapacak. Yarın Süper Lig'de Beşiktaş'la karşılaşacak olan Galatasaray hemen 3 gün sonra perşembe günü Barcelona ile Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşına çıkacak. Başkan Burak Elmas'tan yönetime, teknik heyetten futbolculara kadar sarı-kırmızılı kulüpte herkes, bu iki maçta alınacak galibiyetlere konsantre oldu.



BİLET ALANLAR ARASINDA FUTBOLCULAR DA VAR

52 bin kişi kapasiteli Nef Stadyumu'nu dolduracak coşkulu taraftar, Galatasaray'ın en büyük itici gücü konumunda. Yönetim, Beşiktaş derbisi ve Barcelona rövanşına 100 bin taraftar bekliyor, çifte zaferle Aslantepe'yi şölen havasına çevirmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte bilet satışlarına büyük ilgi gösteriliyor.

Futbolcuların da özellikle Barcelona maçı için onlarca bileti ailesi ve yakınlarına ayırdığı öğrenildi. İstanbul dışından bu maçlara gelecek taraftarlar ise şimdiden organize olmaya başladılar.



2 YILDA FUTBOLUN ZİRVESİNE

8 Mart 2020'de Erzincan'daki 1750 taraftar kapasiteli Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'nda Manisaspor'a 3. Lig maçında rakip olan Kerem Aktürkoğlu, tam 732 gün sonra Camp Nou'ya 60 bin taraftarın karşısına çıktı ve dünya devi Barcelona'ya korku dolu anlar yaşattı.

Kerem sarı-kırmızılı formayla bu sezon üç kulvarda oynadığı 41 maçla en fazla sahada kalan isim oldu ve 9 gol-7 asiste imzasını koydu.

KARTAL'A BARÇA ROTASYONU

G.Saray'ın hocası Domenec Torrent, Barcelona rövanşını düşünerek Beşiktaş derbisinde rotasyona gitme kararı aldı. Katalan hoca, 30 yaş üstü oyuncuları Van Aanholt, Feghouli ve Babel'i dinlendirecek. Bu isimlerin yerine Ömer Bayram, Cicaldau ve Eme Kılınç'a forma şansı verecek.

Torrent, derbide sağ bekte Omar Elabdellaou'yi kullanacak ve Sacha Boey'yi Barcelona rövanşına saklayacak. G.Saray'da forvette de değişiklik bekleniyor. Gomis ilk 11'e girecek ve Barcelona'da yorulan Mohamed ise kulübeye geçecek.

CİMBOM İZMİR'DEN DÖNÜYOR

İstanbul'daki hava muhalefeti nedeniyle Barselona'dan İzmir'e geçen Galatasaray, derbi hazırlıklarına Göztepe'nin Adnan Suvari Tesisleri'nde başladı. Sarı-kırmızılı takım bugün öğleden sonra İstanbul'a dönecek. Havayolu elverişli olmazsa kara yoluyla Florya'ya ulaşım sağlanacak.

DERBİYE ÖZEL BRANDA

İstanbul'a etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Galatasaray'ı alarma geçirdi. Nef Stadyumu'na zemini koruma adına branda çekildi. Aslantepe'nin yenilenen zemini yarın akşam oynanacak Beşiktaş derbisine kadar hazır duruma getirilecek.

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Derbiye özel Torrent'ten sürpriz karar! Barcelona maçına bilet alan futbolcular var...
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