GALATASARAY ÇİFTE ŞÖLEN YAŞAMAK İSTİYOR

Nef Stadyumu yeni haftada dört gün içinde iki dev maça ev sahipliği yapacak. Yarın Süper Lig'de Beşiktaş'la karşılaşacak olan Galatasaray hemen 3 gün sonra perşembe günü Barcelona ile Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşına çıkacak. Başkan Burak Elmas'tan yönetime, teknik heyetten futbolculara kadar sarı-kırmızılı kulüpte herkes, bu iki maçta alınacak galibiyetlere konsantre oldu.