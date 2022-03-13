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Giriş Tarihi: 13.3.2022 17:21 Son Güncelleme: 13.3.2022 17:25

Nihat Kırmızı'dan "erteleme" açıklaması! "Talep gelmemiştir' açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır"

AA
Nihat Kırmızı’dan erteleme açıklaması! Talep gelmemiştir’ açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Beşiktaş derbisinin ertelenmesi başvurusuyla ilgili siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'ın kendilerine bir şey gelmediğini söylemesinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Kırmızı, "Bu kadar laf kalabalığı ve bu kadar demagoji, futbolcuların sahada akıtacakları tere karşı yapılan en büyük haksızlıktır." ifadelerini kullandı.

Erteleme talebiyle ilgili bizzat Emre Kocadağ'ı aradığını aktaran Nihat Kırmızı, şunları kaydetti:

"Başkanımız Burak Elmas, TFF yetkilileriyle temasta bulunurken, ben de Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ile konuyu görüştüm. Sayın Kocadağ'ı kar yağışının şiddetini artırmaya başladığı cuma günü, öğle saatlerinde arayarak, yaşadığımız sıkıntıyı aktardım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden de anlayış beklediğimizi ilettim. Sayın Emre Kocadağ, konuyu değerlendirip dönüş yapacağını belirtmiş; 1 saat sonra da Kulüp olarak ertelemeye sıcak bakmadıklarını söylemiştir. Gelinen noktada Beşiktaş'ın yapmış olduğu 'Bizlere hiçbir şekilde talep gelmemiştir' açıklaması kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."

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Nihat Kırmızı'dan "erteleme" açıklaması! "Talep gelmemiştir' açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır"
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