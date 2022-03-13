Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika... Altay Bayındır kariyerinde bir ilki yaşadı! Süper Lig'de tarihe geçti...
Giriş Tarihi: 13.3.2022 19:52 Son Güncelleme: 13.3.2022 19:57

Son dakika... Altay Bayındır kariyerinde bir ilki yaşadı! Süper Lig'de tarihe geçti...

Son dakika... Altay Bayındır kariyerinde bir ilki yaşadı! Süper Lig’de tarihe geçti...

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapatan sarı-lacivertlilerde, genç kaleci Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri... Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, ligde son haftalarda çıkışa geçti. Son 4 maçta 3 galibiyet alarak 10 puan toplayan sarı-lacivertliler, 29. haftada Alanyaspor deplasmanına çıktı.

Zorlu deplasmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında birçok pozisyona da girdi.

Bu sezon son olarak ilk yarıda oynanan Trabzonspor maçında golle buluşan Diego Rossi, haftalar sonra Alanyaspor'a attığı golle suskunluğuna son verdi.

ALTAY BAYINDIR İLKİ YAŞADI

Fenerbahçe'nin 25. haftada Giresunspor'u 2-1 yendiği maçta yaklaşık 3.5 ay aranın ardından yeşil sahalara dönen Altay Bayındır, takımının Alanyaspor deplasmanında 1-0 öne geçtiği golün asistini yaptı.

23 yaşındaki file bekçisi, kariyerinde bir ilki yaşarken bu sezon Süper Lig'de de asist yapan ilk kaleci oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Cristiano Ronaldo inanılmazı başardı, futbol tarihine geçti! Lionel Messi'yi 26 dakikada solladı...
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! Yeni boyut: Dünyada sayılı...
Son dakika: Trabzonspor-Göztepe maçı sonrası bomba iddia! "Nwakaeme ve Uğurcan'a çıkan kartların sebebi..."
Dolapçı Adem, öğretmen sevgilisini 5.5. milyon TL dolandırdı!
Son dakika: Mario Lemina'dan çok konuşulan Fatih Terim itirafı! "25 yaşında Türkiye'ye geldiğinizde..."
Son dakika: Dünya devleri, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Abramovich'in elinden alınan Chelsea'nin yıldızlarını istiyor
HDP'li Hüda Kaya, Başkan Erdoğan'a yönelik skandal sözlerini böyle savundu: Bırakın da istediğimi ifade edebileyim
Mbappe derken PSG'de bir devir sona eriyor! Nasser Al-Khelaifi, yıldız futbolcunun üstünü çizdi
Son dakika haberi: Selçuk Bayraktar'dan İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) paylaşımı! Yolda geliyor, takipte kalın...
Rusya Ukrayna savaşında son dakika! Ukrayna ve Rusya'dan flaş açıklamalar: Savaş bitiyor mu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... Altay Bayındır kariyerinde bir ilki yaşadı! Süper Lig'de tarihe geçti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA