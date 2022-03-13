Son dakika haberleri... Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, ligde son haftalarda çıkışa geçti. Son 4 maçta 3 galibiyet alarak 10 puan toplayan sarı-lacivertliler, 29. haftada Alanyaspor deplasmanına çıktı.
Zorlu deplasmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında birçok pozisyona da girdi.
Bu sezon son olarak ilk yarıda oynanan Trabzonspor maçında golle buluşan Diego Rossi, haftalar sonra Alanyaspor'a attığı golle suskunluğuna son verdi.
ALTAY BAYINDIR İLKİ YAŞADI
Fenerbahçe'nin 25. haftada Giresunspor'u 2-1 yendiği maçta yaklaşık 3.5 ay aranın ardından yeşil sahalara dönen Altay Bayındır, takımının Alanyaspor deplasmanında 1-0 öne geçtiği golün asistini yaptı.
23 yaşındaki file bekçisi, kariyerinde bir ilki yaşarken bu sezon Süper Lig'de de asist yapan ilk kaleci oldu.