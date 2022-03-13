Son dakika: Lionel Messi ve Neymar ıslıklandı futbol dünyası ayağa kalktı! Yıldız isimlerden flaş yorumlar…

Son dakika haberi… Futbolda tarihin en pahalı kadrolarından birine sahip olan Fransız devi Paris Saint-Germain, dünya yıldızlarına sahip olmasına rağmen taraftarını memnun edemiyor.
Sezon başından bu yana Ligue 1'de açık ara farkla lider olmasına rağmen oynanan oyun dolayısıyla birçok kez tepki gören PSG'de, Pochettino ile yolların ayrılması gündeme gelmişti.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda turnuvayı en çok kazanan takım olan Real Madrid ile eşleşen PSG'de, bu eşleşmenin ardından kriz çıktı.
Eşleşmenin ilk maçında rakibini 1-0 mağlup etmeyi başaran Fransız devi, ikinci maçta hayal kırıklığı yarattı.
Fransız yıldız Karim Benzema'nın 3 golle yıldızlaştığı maçta rakibine 3-1 mağlup olan PSG, bu karşılaşmanın ardından çıktığı ilk maçta tepkiyle karşılaştı.
Parc de Princes'de oynanan Bordeaux maçında, henüz ısınma anlarında başlayan yuhalama ve ıslıklamalar, maç boyunca devam etti.
Sahada yer alan tüm PSG'li futbolcuları ıslıklayan taraftarlar, Mbappe'yi es geçti.
Maçın sonlarına doğru ise futbolculara olan tepki, yönetime evrildi ve "Yönetim istifa" tezahüratları yapıldı.
Takımın en suçluları olarak Neymar ve Messi'yi gören taraftarlar, Kylian Mbappe'ye olan bağlılıklarını ise alkışla gösterdi.
Öte yandan Paris Saint-Germain, evinde konuk ettiği Bordeaux'u Mbappe, Neymar ve Paredes'in golleriyle 3-0 mağlup etti.
YILDIZ İSİMLER DESTEK VERDİ
Neymar ve Lionel Messi ile daha önce birlikte forma giyen yıldız oyuncular Luis Suarez ve Cesc Fabregas, ikiliye destek verdi.
Suarez, Instagram'dan "Her zaman olduğu gibi, futbolun hafızası yoktur. Her zaman sizinleyim" ifadelerini paylaştı.
Bir diğer eski Barcelona'lı Fabregas ise "Futbolun hiçbir zaman hafızası yoktur. Her zaman yanınızdayım kardeşlerim" ifadelerini kullandı.
Bu sezon PSG formasını 26 resmi maçta terleten Lionel Messi, 7 gol ve 11 asistle oynadı.
Bir diğer yıldız oyuncu Neymar ise 20 resmi maçta 5 gol ve 5 asist yaptı.