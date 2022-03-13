Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür’ün en golcü sezonu!

2017-2018 sezonunda 29 maçta 3 gol, 2018-2019 sezonunda ise 29 karşılaşmada 5 gol kaydeden genç oyuncu, 2019-2020 sezonunda 14 müsabakada 3, 2020-2021 sezonunda 23 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Abdülkadir Ömür, bu sezon da 25 maçta 6 gol atmayı başardı.

- 13 PUANA KATKI

Abdülkadir, ilk olarak ligin 12. haftasında Beşiktaş karşısında deplasmanda 2-1 galip gelinen karşılaşmada attığı golle 3 puanın alınmasında önemli rol oynadı. Genç oyuncu, 13. haftada 3-0'lık Gaziantep FK maçında da takımının ilk golünü atarak galibiyete katkı sağladı.