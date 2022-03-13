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Giriş Tarihi: 13.3.2022 12:08 Son Güncelleme: 13.3.2022 12:11

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün en golcü sezonu!

AA
Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür’ün en golcü sezonu!

Süper Lig'de Trabzonspor dün evinde Göztepe'yi 1-0 geriye düşmesine rağmen 4-2 mağlup ederek yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Dünkü maçta 2 gol atan Abdülkadir Ömür de en golcü sezonunu geçiriyor. Ligin ilk haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, daha sonra da fazla süre alamayan bordo-mavili futbolcu, 4. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında da performansı nedeniyle taraftarın tepkisiyle karşılaşmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi 4-2 yenen Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, attığı 2 golle bordo-mavili takım forması altında en golcü sezonuna ulaştı.

ABDÜLKADİR EN GOLCÜ SEZONUNU GEÇİRİYOR

Göztepe maçında gol sayısını 6'ya yükselten Abdülkadir Ömür, 6 sezon önce formasını giymeye başladığı Trabzonspor'daki en fazla golünü kaydederek takımına önemli katkı sağladı.

4. HAFTADA G.SARAY MAÇINDA ISLIKLANMIŞTI

Ligin ilk haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, daha sonra da fazla süre alamayan bordo-mavili futbolcu, 4. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında da performansı nedeniyle taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

Müsabakada 2-0 geriye düşen Karadeniz ekibinde, bir taraftarın sahaya girip tepki göstermesinin ardından oyundan alınan, sahayı gözyaşlarıyla terk eden 22 yaşındaki oyuncu, daha sonraki dönemlerde performansını yükseltti.

Bordo-mavili futbolcu, 2016-2017 sezonunda 2 maçta 14 dakika forma giydiği sezonun ardından en golcü sezonunu yaşadı.

2017-2018 sezonunda 29 maçta 3 gol, 2018-2019 sezonunda ise 29 karşılaşmada 5 gol kaydeden genç oyuncu, 2019-2020 sezonunda 14 müsabakada 3, 2020-2021 sezonunda 23 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Abdülkadir Ömür, bu sezon da 25 maçta 6 gol atmayı başardı.

- 13 PUANA KATKI

Abdülkadir, ilk olarak ligin 12. haftasında Beşiktaş karşısında deplasmanda 2-1 galip gelinen karşılaşmada attığı golle 3 puanın alınmasında önemli rol oynadı. Genç oyuncu, 13. haftada 3-0'lık Gaziantep FK maçında da takımının ilk golünü atarak galibiyete katkı sağladı.

Bordo-mavili futbolcu, 14. haftada VavaCars Fatih Karagümrük karşısında deplasmanda alınan 2-0'lık galibiyette takımının 1 golünü kaydederken, 1-1'lik Demir Grup Sivasspor maçında da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Genç oyuncu, son olarak Göztepe maçında da 2 golle galibiyette pay sahibi oldu.

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün ligde gol attığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan elde etti.

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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün en golcü sezonu!
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