Ukrayna’dan kaçan eski futbolcu Yakovenko ölümden döndü!

Ukraynalı Oleksandr ve kaza sırasında yanında olan antrenör babası Pavlo Yakovenko (57) Jandarma merkezine ifadesinin alınması için götürülürken, Türkiye'de irtibatları olan ve kendilerini davet eden futbolcu menajeri ve turizmci Y.E.S'(47) de çağrıldı.

Oleksandr Yakovenko ifadesinde, İzmir'de yaşayan Y.E.S'nin kendilerini savaş süresince kalmaları için Türkiye'ye davet ettiğini; kendisinin eski bir milli futbolcu olduğunu; önceden RSC Anderlecht, Fiorentina, Dinamo Kiev, Malaga, Genk gibi kulüplerde futbol oynadığını söylediği belirtildi. Jandarma karakolunda ifadesi alınan Ukraynalı eski futbolcu Olesandr Yakovenko serbest bırakıldı.