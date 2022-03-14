Fenerbahçe’nin yeni yeteneği: Arda Güler!

Süper Lig'de Fenerbahçe, zorlu Alanyaspor deplasmanından 5-2'lik skorla galip gelmeyi başardı ve ligdeki son 5 maçında 4. galibiyetini aldı. Fenerbahçe'nin gollerini Rossi, Mesut Özil, Arda Güler, Berisha ve Pelkas attı.

ARDA GÜLER FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

74. dakikada Mesut Özil'in yerine giren Arda Güler 4 dakika sonra ağları bulmasıyla Fenerbahçe'ye galibiyeti getirmekle kalmadı, sarı-lacivertli formayla A Takım'da attığı ilk golle Kanarya'nın Süper Lig tarihinde fileleri sarsan en genç oyuncusu oldu. (17 yaş, 16 gün).

Arda dün Berisha'nın golünde de adrese teslim bir orta yaptı. Bu arada dün penaltıyı atan Mesut gol sevincini o dakikada yedek kulübesinde olan Arda ile yaşadı.



'GOLLERİMİN HABERCİSİ OLSUN'

Arda Güler ilk golünü atıp, tarih yazdığı maç sonrası şunları söyledi: "Kazanmamız gereken bir maçtı. Sonradan girip katkı verdiğim için mutluyum.İ lk golüm, gururluyum. İnşallah bundan sonra atacağım gollerin başlangıcı olur. İnanılmaz desteği var taraftarın, hepsine çok teşekkür ediyorum. Saha içinde saha dışında, bir şeye ihtiyacım olduğunda yerli-yabancı tüm abilerim bana destek oluyor. Hepsine teşekkür ediyorum."