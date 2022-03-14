Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Derbide gollerini attı Galatasaray'ın en golcüsü oldu! Kerem Aktürkoğlu yine sahnede...
Giriş Tarihi: 14.3.2022 20:39 Son Güncelleme: 14.3.2022 20:45

Derbide gollerini attı Galatasaray'ın en golcüsü oldu! Kerem Aktürkoğlu yine sahnede...

Derbide gollerini attı Galatasaray’ın en golcüsü oldu! Kerem Aktürkoğlu yine sahnede...

Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Galatasaray, ligin 29. haftasında Beşiktaş'ı sahasında ağırladı. Yüksek tempoda oynanan dev derbide Galatasaray'ın ilk yarıdaki iki golünü Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Genç futbolcu, attığı gollerle bu sezon Galatasaray'ın Süper Lig'deki en golcü futbolcusu oldu.

Bu sezon Süper Lig'de büyük hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, teknik direktör değişikliğine rağmen ligde çıkışa geçemedi. Geçtiğimiz hafta oynanan Barcelona maçında alınan beraberlikle moral depolayan sarı-kırmızılar, 29. haftada oynanan Beşiktaş derbisine moralli çıktı.

Sezonun en önemli maçlarından birisi olan derbi, iki takımın karşılıklı pozisyonlarıyla oldukça yüksek tempoda oynandı.

Sahasında baskılı başlayan Galatasaray, maçın 22. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Genç yıldız, attığı bu golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye yükselterek takımının en golcü oyuncusu oldu.

İlk golün 10 dakika sonrasında bir kez daha golle buluşan Kerem Aktürkoğlu, takımını 2-0 öne geçirdi.

Attığı gollerle gol sayısını 8'e çıkaran Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın ligdeki en golcü oyuncusu oldu.

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Derbide gollerini attı Galatasaray'ın en golcüsü oldu! Kerem Aktürkoğlu yine sahnede...
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