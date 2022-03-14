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Giriş Tarihi: 14.3.2022 22:52 Son Güncelleme: 14.3.2022 22:58

Domenec Torrent'ten Kerem Aktürkoğlu'na övgü dolu sözler! Barcelona maçı açıklaması...

Domenec Torrent’ten Kerem Aktürkoğlu’na övgü dolu sözler! Barcelona maçı açıklaması...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Barcelona ve Beşiktaş'a karşı çok büyük efor harcadık. Kendimize gelmemiz ve tam gücümüzle Barcelona'ya karşı mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmayı Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-0 kazandı. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Domenec Torrent'in maç sonu açıklamaları şöyle: "Taraftarımız için büyük bir derbi olduğunu biliyorduk. Barcelona maçı öncesinde de kazanmak önemliydi."

"Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşları gibi oynuyor. Gol atanlar ön plana çıkıyor. Bütün takım iyiydi. Sakin bir insanım ama bazen duygusallaşıyorum."

"Maç sonu kucaklaştık. Hala genç bir oyuncumuz ve sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor. Sürekli konuşuyoruz. Mütevazi bir oyuncu ve geliştireceği yönlerinin olduğunu biliyor."

"Barcelona ve Beşiktaş'a karşı çok büyük efor harcadık. Kendimize gelmemiz ve tam gücümüzle Barcelona'ya karşı mücadele etmemiz gerekiyor."

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Domenec Torrent'ten Kerem Aktürkoğlu'na övgü dolu sözler! Barcelona maçı açıklaması...
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