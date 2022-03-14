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Giriş Tarihi: 14.3.2022 21:24 Son Güncelleme: 14.3.2022 21:27

Galatasaray - Beşiktaş devre arasında Ahmet Nur Çebi Nef Stadı'ndan ayrıldı

İHA
Galatasaray - Beşiktaş devre arasında Ahmet Nur Çebi Nef Stadı’ndan ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, dev derbide Galatasaray'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını Sarı-kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-0 önde tamamlarken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, devre arasında Nef Stadı'ndan ayrıldı.

Beşiktaş'ın Galatasaray'a konuk olduğu karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sonuçlanırken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de stattan ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatırken, protokol tribününde mücadeleyi Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile izleyen Ahmet Nur Çebi de devrenin bitimiyle birlikte stattan ayrıldı.

Karşılaşmanın bitmesini beklemeyen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'ndan Sorumlu Genel Kurul Üyesi Serhan Çetinsaya'nın sahibi olduğu otele geçti.

Galatasaray Stadı'nın hemen alt tarafında bulunan otele geçen Çebi, karşılaşmanın devamını burada takip etmeye karar verdi.

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Galatasaray - Beşiktaş devre arasında Ahmet Nur Çebi Nef Stadı'ndan ayrıldı
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