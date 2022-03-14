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Giriş Tarihi: 14.3.2022 23:24 Son Güncelleme: 14.3.2022 23:29

Önder Karaveli'den derbi mağlubiyeti yorumu! "Galatasaray bize başka alternatif bırakmadı"

Önder Karaveli’den derbi mağlubiyeti yorumu! Galatasaray bize başka alternatif bırakmadı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında derbide Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından konuşan siyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli, "Galatasaray merkezden iyi kapattığı için biz kenarlardan denedik. Merkezdeki stoperlerin hava hakimiyetine rağmen bunu denedik, bize başka alternatif bırakmadılar." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, derbide Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"PENALTI POZİSYONUYLA İLGİLİ YORUM YAPILACAKTIR"

Önder Karaveli'nin maç sonu açıklamaları şöyle: "Maçın ilk yarısında çok fazla top kaybettik. Topu kontrol edemedik. Rakip de hem golleri buldu hem de başka pozisyonlar buldu. Başka goller de olabilirdi. İkinci yarı için aynı fikirde değilim."

Çok top kaybetmedik. İkinci yarıda oyunu dengeledik, yer yer daha iyi oynadık. Yeterince pozisyon bulamadık. Neredeyse 4-4-2 seviyesinde bir oyun oynadık. Skoru da dengeleyebilirdik. Penaltı pozisyonuyla ilgili içeride birçok arkadaş görüntüleri gösteriyor, Larin de aynı şeyleri söylüyor. Yorum yapılacaktır zaten."

"GALATASARAY'IN BASKISI BEKLEDİĞİMİZDEN UZUN SÜRDÜ"

"Sadece Kenan üzerinden değil... Zaten Güven ile Kenan'ı oyundan çıkardık. Rachid de ilk yarıda yeterince topla buluşup bizde kalmasını sağlayamadı. Atiba da hiç kaybetmediği kadar top kaybetmiştir. Galatasaray'ın baskısı beklediğimizden daha uzun sürdü."

"Beklediğimiz bir şeydi ama goller bu süreyi uzattı. Sadece Kenan üzerinden okumamak lazım. Ön taraftaki dört kişiyle topu tutamamak, merkezde de tutamamak Galatasaray'ın ilk yarıda üzerimizde olmasını sağladı."

"BİZE BAŞKA ALTERNATİF BIRAKMADILAR"

"Galatasaray merkezden iyi kapattığı için biz kenarlardan denedik. Merkezdeki stoperlerin hava hakimiyetine rağmen bunu denedik, bize başka alternatif bırakmadılar. Oyunun geneline baktığımız zaman mücadeleyi kazandığımızı söyleyemem, maçı da kaybettik. Sadece 1 isabetli şutla maçı bitirmek hoş olmadı."

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Önder Karaveli'den derbi mağlubiyeti yorumu! "Galatasaray bize başka alternatif bırakmadı"
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