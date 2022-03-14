Önder Karaveli'den derbi mağlubiyeti yorumu! "Galatasaray bize başka alternatif bırakmadı"

"GALATASARAY'IN BASKISI BEKLEDİĞİMİZDEN UZUN SÜRDÜ"

"Sadece Kenan üzerinden değil... Zaten Güven ile Kenan'ı oyundan çıkardık. Rachid de ilk yarıda yeterince topla buluşup bizde kalmasını sağlayamadı. Atiba da hiç kaybetmediği kadar top kaybetmiştir. Galatasaray'ın baskısı beklediğimizden daha uzun sürdü."