"Dolayısıyla Talisca eğer Beşiktaş'ın bütçesine uygun tarzda oynamak isterse ben de koşar gider onu sırtımda buraya getiririm. Ama olmayacak duaya bugünden amin demem. Ancak olması için de yolunda bulunurum. Olmadığı takdirde de kimsenin 'Neden olmadı?' demesini kabul etmiyorum."