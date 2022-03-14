Son dakika haberleri… Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş, sezon ortasında büyük bir kriz yaşadı ve Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Yıldızlarla birlikte kurulan kadroya rağmen tatminkar bir oyun sergileyemeyen siyah-beyazlılarda Önder Karaveli göreve getirildi.
Önder Karaveli'yle birlikte yeniden çıkışa geçen Beşiktaş, şimdiden gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı.
Bu doğrultuda yeni golcü arayışlarını sürdüren yönetim, birçok oyuncuyla iletişime geçti.
Öte yandan yeni teknik direktör adayları da değerlendirilerek önümüzdeki sezona hazır bir hale getirilmeye çalışılıyor.
TALISCA'DA FLAŞ GELİŞME
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Talisca için yeniden Beşiktaş sesleri yükseliyor.
Beşiktaş döneminde taraftarın sevgilisi haline gelen 28 yaşındaki oyuncu, 80 resmi maçta forma giymiş ve 37 gol atmıştı.
Suudi Arabistan basınında Al Kas'ın haberine göre, geçtiğimiz hafta Talisca'nın menajeri yönetimle Talisca arasında yaşanan sorunlar nedeniyle yıldız futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesi talebinde bulunmuştu.
Talisca'nın menajeriyle Al Nassr yönetimi bu hafta arası bir araya gelecek. Bu toplantıda Talisca'nın menajerinin nasıl bir tavır alacağı merak edilirken, Al Nassr yönetiminin sorunları çözme odaklı bir politika izlemesi bekleniyor.
Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla ligde 22 maçta 14 gol attı ve 2 asist yaptı.
AHMET NUR ÇEBİ: "SIRTIMDA GETİRİRİM"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Talisca hakkında geçtiğimiz günlerde şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bizim bütçemiz belli. Sevgili Ceyhun Kazancı Bey ile bütçelerimizi gözden geçiriyoruz. Taraftarı mutlu edebilecek her şeyi yapmaya hazırız."
"Ancak getirdiğiniz oyuncunun maaşını ödeyemediğiniz zaman getirdiğiniz futbolcuya da zarar, kulübe de zarar, taraftara da eziyet etmiş olursunuz."
"Dolayısıyla Talisca eğer Beşiktaş'ın bütçesine uygun tarzda oynamak isterse ben de koşar gider onu sırtımda buraya getiririm. Ama olmayacak duaya bugünden amin demem. Ancak olması için de yolunda bulunurum. Olmadığı takdirde de kimsenin 'Neden olmadı?' demesini kabul etmiyorum."
"Talisca'nın gelmesini isterim. Benim siyasi, mali, ticari politikalarımla olacaksa başım gözüm üstünde yeri var. Olmayacaksa Allah yolunu başka kulüplerde açık eylesin."