Son dakika derbi haberleri: Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası penaltı isyanı! Maç sonunda kırmızı kart çıktı…

Son dakika haberi… Nef Stadı'nda yapılan maçın ilk 5 dakikasında rakibinin baskısıyla karşılaşan sarı-kırmızılı takım, oyunda dengeyi kısa sürede kurdu. Hızlı ataklarda ve ileride kurduğu baskılarla pozisyon üreten Galatasaray, 22 ve 32. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ile goller bulup, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda 70. dakikaya kadar Beşiktaş daha fazla topa sahip olurken, sarı-kırmızılılar kalesinde Cyle Larin'in 55. dakikada girdiği pozisyon dışında tehlike yaşamadı. Hızlı ataklarla rakip kalede gol arayan Galatasaray, skor üretemedi. Son bölümde yorulan ve oyundan düşen Galatasaray, 84. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın attığı gole engel olamadı.
Kalan bölümde büyük bir baskı görmesine rağmen skoru koruyarak sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 10. galibiyetini alıp, puanını 38'e çıkardı. Galatasaray, haftayı 11. sırada kapattı.
TORRENT, İLK DERBİSİNDEN GALİBİYETLE AYRILDI
Sarı-kırmızılı takımın İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında çıktığı ilk derbide galibiyet sevinci yaşadı.
Teknik direktör Fatih Terim'in yerine 21. hafta öncesinde göreve getirilen 59 yaşındaki teknik adam, ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verdi. Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrılırken, Torrent de çıktığı ilk derbiyi 3 puanla tamamladı.
KEREM AKTÜRKOĞLU PARLAMAYA DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da son 2 sezondur performansıyla dikkati çeken Kerem Aktürkoğlu, derbide galibiyeti getiren isim oldu.
Bu sezon Süper Lig'de geride kalan bölümde 28 maça çıkan Kerem, Beşiktaş derbisinde fileleri 2 kez havlandırıp, gol sayısını 8'e yükseltti.
Geçen sezon 27 lig karşılaşmasında 6 gol atan Kerem, bu yıl performansını daha da arttırdı. Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kupalarında ise 3 kez fileleri havalandırdı.
"ÇOK NET PENALTIYDI"
Maçın son saniyelerinde Victor Nelsson ve Cyle Larin arasında yaşanan pozisyona maç sonunda Kanadalı futbolcu isyan etti.
Pozisyon sırasında yerde kalan Larin, penaltı beklemesine rağmen maçın hakemi Atilla Karaoğlan, oralı olmadı.
Maç sonunda açıklamalarda bulundan Larin, şu ifadeleri kullandı:
"Böyle önemli maçlarda VAR'a neden gidilmediğini anlamıyorum. Çok net şekilde formam çekildi. VAR, bu tarz pozisyonları izlemek için vardır. VAR'ın neden incelemediğini bilmiyorum. Çok net bir penaltıydı."
Öte yandan maçın son düdüğüyle birlikte Beşiktaş teknik heyetinden bir antrenör, kırmızı kartla cezalandırıldı.