Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinde goller üst üste geldi ortalık karıştı! Kartlar havada uçuştu…
Giriş Tarihi: 14.3.2022 21:04 Son Güncelleme: 14.3.2022 21:06

Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinde goller üst üste geldi ortalık karıştı! Kartlar havada uçuştu…

Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinde goller üst üste geldi ortalık karıştı! Kartlar havada uçuştu…

Son dakika… Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş’ı ağırladı. Bu sezon beklentilerin altında kalan iki takımın dev mücadelesinde sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 2-0’lık üstünlükle önde tamamladı. Karşılaşmanın ilk yarısına damga vuran isim ise 2 golle Kerem Aktürkoğlu oldu. Ev sahibi takımın ikinci golünden sonra ise derbide ortalık karıştı, kartlar adeta havada uçuştu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezon öncesi çok daha fazlası beklenen iki takım olan Galatasaray ve Beşiktaş, sezon içerisinde gösterdikleri performansla adeta hayal kırıklığı yaşattı.

Süper Lig'de zirveden uzak kalan iki dev takım, ligin 29. haftasında Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

3 gün önce Barcelona deplasmanından iyi bir sonuçla dönen Galatasaray, Beşiktaş'a karşı moralli şekilde sahaya çıktı.

Konuk ekip Beşiktaş ise Galatasaray deplasmanında kazanarak ligde üst sıraları zorlamak istiyordu.

Büyük bir heyecan ve yüksek tempoyla başlayan karşılaşma, iki takımın karşılıklı pozisyonlarına sahne oldu.

TRİBÜNLER DOLDU

Nef Stadı'ndaki derbi, dolu tribünler önünde oynandı. Karşılaşmayı yaklaşık 45 bin taraftar tribünlerden takip etti. Taraftarlar, konuk takım seyircilerinin alınmadığı müsabakada takımlarına destek verdi.

TORRENT'E PROTESTO

Karşılaşma öncesi stat hoparlörlerinden önce futbolcular anons edildi. Bu sırada futbolcuların adını büyük bir coşkuyla söyleyen taraftarlar, son olarak teknik direktör Torrent'in adı anons edildiğinde ıslıkladı.

GOLDEN SONRA ORTALIK KARIŞTI

Her iki kalede de üst üste pozisyonlar oluşurken maçın ilk golü 22. dakikada Galatasaray'dan geldi.

Maçın ilk yarısında yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, takımının ilk ve ikinci gollerini kaydetti.

İlk golün 10 dakika sonrasında attığı ikinci golden sonra ise ortalık adeta karıştı.

Galatasaray'ın gollerinde Kerem Aktürkoğlu kadar katkısı bulunan Mostafa Mohamed, iki golde de asisti yapan isim oldu.

İkinci golde Umut Meraş ile sağ kanatta girdiği ikili mücadeleyi kazanan Mohamed için faul itirazları yapıldı.

Topu kapmadan önce Umut Meraş'a faul yaptığını dile getiren Beşiktaşlı futbolcular, gol sonrası hakem Ali Şansalan'ın çevresinde itirazlarına devam etti.

VAR, pozisyonu inceleyerek Ali Şansalan'a faul olmadığını belirtti ve maçın hakemi orta noktayı gösterdi.

Yoğun itirazlarda bulunan Ghezzal ve Ersin Destanoğlu üst üste sarı kart gördü. Ersin, gördüğü sarı kartın ardından Hatayspor maçında takımını yalnız bırakacak.

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Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinde goller üst üste geldi ortalık karıştı! Kartlar havada uçuştu…
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