Galatasaray-Beşiktaş derbisinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 2 maçlık galibiyet serisi Konyaspor karşılaşmasında sona eren Galatasaray derbide kazanıp hem düşme hattı ile arasını açmak hem de Barcelona maçı öncesi moral bulmak istiyor. 9 maçtır yenilmeyen Beşiktaş'ın da hedefi Galatasaray'ı yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmak... Peki derbide hava nasıl olacak? Galatasaray-Beşiktaş derbisinin canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Ömer, Pulgar, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre Kılınç, Gomis
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Atiba, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven
ERTELEME GERGİNLİĞİ TAVAN YAPMIŞTI
Galatasaray-Beşiktaş derbisi son iki günde yaşanan erteleme tartışmaları yüzünden gergin bir atmosferde geçebilir. Galatasaray, Barcelona maçını daha iyi bir zeminde oynama düşüncesini öne sürerek Beşiktaş maçının ertelenmesini isterken, Siyah-Beyazlı kulüp buna ısrarla karşı çıktı. Hatta Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son yaptığı açıklamada "Galatasaray, Barcelona maçını daha güzel bir zeminde oynamak istiyorsa, bizim stadımız müsait. Burada oynayabilirler" ifadesini kullanarak konuya kesin bir dille noktayı koydu. Bilindiği gibi geçmiş yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde yoğun fikstürde zorlanan Beşiktaş'ın erteleme isteğine, Galatasaray da karşı çıkmış ve ertelemeyi kabul etmeyerek derbiyi gününde oynamıştı.
Galatasaray Beşiktaş derbi maçında hava nasıl olacak?
BUZ GİBİ HAVADA DERBİ HEYECANI
Galatasaray-Beşiktaş derbisi soğuk bir havada oynanıyor. Bu hafta İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı mücadele oynanırken beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Nef Stadyumu'nda hava sıcaklığının 1 derece, nem oranın ise yüzde 94 olduğu belirtildi.
GALATASARAY'DA TEK EKSİK ARDA TURAN
Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde kaptan Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Ömer Bayram, Mostafa Mohamed ve Fernando Muslera ise derbide kart görmeleri durumunda ligin 30. haftasında deplasmandaki Gaziantep FK maçında görev alamayacak.
BEŞİKTAŞ'TA 6 İSİM YOK, 6 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kadrosunda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Welinton ve Kevin N'Koudou yer almıyor. Ayrıca 6 futbolcunun 3 sarı kartı bulunuyor. Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira ve Güven Yalçın kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta oynanacak Hatayspor maçında yer alamayacak. Sınırda olan diğer iki futbolcu Oğuzhan ve Welinton ise kadroda yok.
351. DERBİ RANDEVUSU
Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan maçla başladı. O karşılaşmayı Siyah-Beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 350 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda Sarı-Kırmızılılar 123 kez sahadan galip ayrılırken, Siyah-Beyazlılar ise 113 defa rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 488 golüne Beşiktaş 458 ile karşılık verdi. İki takım Süper Lig tarihinde ise 127 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 46, siyah-beyazlılar ise 38 kez gülen taraf oldu. 43 mücadelede de kazanan taraf çıkmadı. Aslan 154 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 134 kez gol sevinci yaşadı.
SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 resmi maçta Siyah-Beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 10 lig karşılaşmasında Beşiktaş 6 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 3 kez rakibini mağlup etti, 1 müsabaka ise berabere sona erdi.
DOMENEC TORRENT'İN İLK DERBİ HEYECANI
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş maçıyla ilk kez derbi heyecanı yaşıyor. Galatasaray kariyerine Hatayspor maçı ile başlayan Torrent, bugüne kadar 8 Süper Lig ve 1 de UEFA Avrupa Ligi mücadelesine çıktı. İspanyol teknik adamın yönetiminde Sarı-Kırmızılılar, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
ÖNDER KARAVELİ KAYBETMİYOR
Sergen Yalçın'ın ardından takımın başına geçen Önder Karaveli, savunma anlamında takımı toparlasa da gol yollarındaki problem nedeniyle Beşiktaş kazanmakta güçlük çekiyor. Karaveli'nin takımın başına geçmesinden sonra ligde 13 karşılaşmaya çıkan Siyah-Beyazlılar, yalnızca Konyaspor deplasmanında son dakikada yediği golle 1-0 mağlup olurken, kalan 12 karşılaşmada ise 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlı ekip bu periyotta kalesinde 14 gol görürken, rakip ağları ise 20 kez havalandırdı. Ligde 45 puanı bulunan Beşiktaş, üçüncü sıradaki Başakşehir'in 2 puan gerisinde yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, bu maçı kazanarak Avrupa yolunda önemli bir adım atmanın peşinde.
NEF STADI'NDAKİ 12. DERBİ
Galatasaray, 2011 yılından beri oynadığı Nef Stadyumu'nda Beşiktaş ile bugüne kadar 11 kez karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar 7 galibiyet alırken, Siyah-Beyazlılar da 2 kez kazandı. 2 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın attığı 17 gole karşılık, Kartal 8 golle karşılık verdi.