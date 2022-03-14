351. DERBİ RANDEVUSU

Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan maçla başladı. O karşılaşmayı Siyah-Beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 350 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda Sarı-Kırmızılılar 123 kez sahadan galip ayrılırken, Siyah-Beyazlılar ise 113 defa rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 488 golüne Beşiktaş 458 ile karşılık verdi. İki takım Süper Lig tarihinde ise 127 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 46, siyah-beyazlılar ise 38 kez gülen taraf oldu. 43 mücadelede de kazanan taraf çıkmadı. Aslan 154 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 134 kez gol sevinci yaşadı.