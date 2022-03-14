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Giriş Tarihi: 14.3.2022 10:25 Son Güncelleme: 14.3.2022 10:33

Ümit Karan'ın yeni adresi Uşakspor!

İHA
Ümit Karan’ın yeni adresi Uşakspor!

2. Lig takımlarında Uşakspor, teknik direktörlük görevi için eski milli futbolcu Ümit Karan'la 1.5 yıllık sözleşme sağlandığını açıkladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Uşakspor, sosyal medya hesabı üzerinden yeni teknik direktörünü açıkladı. Kırmızı siyahlı ekip, futbolculuk döneminde Galatasaray ve A Milli Takımda forma terleten 45 yaşındaki Ümit Karan'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Uşakspor yaptığı açıklamada, "Uşakspor Futbol Kulübümüz, Teknik Direktörlük konusunda Ümit Karan ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Ümit Hocamıza görevlerinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Ümit Karan'ın yeni adresi Uşakspor!
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