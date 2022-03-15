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Giriş Tarihi: 16.3.2022 00:56 Son Güncelleme: 16.3.2022 00:59

Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo'yu saf dışı bıraktı! Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo’yu saf dışı bıraktı! Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid, 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İspanyol ekibine turu getiren golü Renan Lodi kaydetti. Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesine rağmen bir kez daha Devler Ligi tarihine geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid, 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Manchester United'a konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. İspanyol ekibine turu getiren golü 41'de Renan Lodi kaydetti.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, Devler Ligi'nde son 8 takım arasına kalırken Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

140 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok gol atan futbolcusu olan Cristiano Ronaldo, veda etmesine rağmen bir kez daha Devler Ligi tarihine geçti.

Gracenote'un verilerine göre Cristiano Ronaldo, 15909 dakikayla Iker Casillas'ı geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla süre alan oyuncu oldu.

37 yaşındaki Portekizli yıldız, hafta sonunda ise Premier Lig'de Tottenham'a karşı hat-trick yaparak maça damgasını vurmuştu.

Tottenham'a attığı 3 golle kariyerinde 807 gole ulaşan Ronaldo, Josef Bican'ı geçerek profesyonel futbol tarihinin en golcü futbolcusu olmuştu.

Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta 18 gol atarken 3 de asist yaptı.

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Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo'yu saf dışı bıraktı! Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
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