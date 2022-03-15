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Giriş Tarihi: 15.3.2022 14:46

Beşiktaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Siyah beyazlılar, maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenmanda dünkü maçta oynayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Antrenman, minyatür kale maçın ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 17 Mart Perşembe günü saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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Beşiktaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
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