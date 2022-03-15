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Giriş Tarihi: 15.3.2022 11:52 Son Güncelleme: 15.3.2022 11:58

Galatasaraylı Victor Nelsson’dan Beşiktaş maçı sonrası önemli açıklamalar! “İnanılmaz bir oynucu…”

DHA
Galatasaraylı Victor Nelsson’dan Beşiktaş maçı sonrası önemli açıklamalar! “İnanılmaz bir oynucu…”

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden Galatasaray’ın Danimarkalı yıldız oyuncusu Victor Nelsson, maç sonu hem derbi hakkında hem de Perşembe günü oynanacak Barcelona karşılaşması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar…

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Victor Nelsson, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a karşı özellikle ilk yarıda çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Nelsson, "Taraftarımız önünde inanılmaz bir maçtı. Maçın ilk yarısında rakibimizi sahadan sildik. İkinci yarı biraz geriye çekildik. Kazanmak her zaman güzeldir, özellikle Beşiktaş'a karşı" diye konuştu.


Perşembe günü oynayacakları Barcelona maçına da değinen tecrübeli oyuncu, "Perşembe günkü maç için sabırsızlanıyorum. Barcelona'ya karşı orada güzel bir sonuç aldık. Şimdi İstanbul'a gelecekler. Barcelona'ya karşı iyi bir sonuç almamız için performansımızın yüzde yüzünü ortaya koymamız gerekiyor" şeklinde konuştu.


"MARCAO İNANILMAZ BİR OYUNCU"
Stoper bölgesinde birlikte oynadığı Marcao için övgü dolu ifadeler kullanan Danimarkalı savunmacı, "Marcao inanılmaz bir oyuncu. Onunla birlikte oynamaktan büyük keyif alıyorum. Bana yardımcı oluyor, ben de ona yardımcı oluyorum. İyi bir partner olduğumuzu düşünüyorum. Onunla birlikte oynamak çok keyifli" açıklamasında bulundu.


"TARAFTARIMIZI ÇOK SEVİYORUM"
Galatasaray taraftarının takıma katıldığı ilk günden bu yana kendisine gösterdiği sevgiden dolayı çok memnun olduğunu vurgulayan Nelsson, "Taraftarlarımızı çok seviyorum. Onlarla iyi iletişimim ve ilişkim olduğunu söyleyebilirim. Geldiğim ilk günden bu yana bana sevgilerini gösteriyorlar. Onlara minnettarım" diyerek sözlerini noktaladı.

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Galatasaraylı Victor Nelsson’dan Beşiktaş maçı sonrası önemli açıklamalar! “İnanılmaz bir oynucu…”
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