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Giriş Tarihi: 15.3.2022 10:20 Son Güncelleme: 15.3.2022 10:34

Gaziantep FK galibiyeti unuttu! 6 haftadır…

AA
Gaziantep FK galibiyeti unuttu! 6 haftadır…

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Gaziantep FK, Giresunspor’a konuk oldu. Mücadeleye erken bulduğu golle başlayan Giresunspor’a penaltı golüyle yanıt verse de 79. dakika kalesinde gördüğü golle 2-1 mağlup olarak galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında GZT Giresunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 6 maça yükseldi. Son olarak Demir Grup Sivasspor'u 5-1 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, ardından çıktığı altı maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Ligin 25. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-0 kaybeden Gaziantep temsilcisi, sonraki hafta evinde Adana Demirspor'a 3-0 yenilirken, Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

İzmir ekibi Altay'a deplasmanda 3-2 yenilen kırmız-siyahlı ekip, sonraki hafta evinde Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

Dün de GZT Giresunspor'a rakip sahada 2-1 yenilen Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

DEPLASMANDA SADECE 1 GALİBİYET ALDI

Güneydoğu Anadolu temsilcisi, bu sezon dış sahada oynadığı 15 karşılaşmada sadece 6 puan alabildi.

Bu maçlarda 1 galibiyet 3 beraberlik 11 mağlubiyet alan Gaziantep FK, deplasmandaki tek galibiyetini ise ligin ilk yarısının son haftasında Çaykur Rizespor'a karşı 1-0'lık sonuçla aldı.

GAZİANTEP FK ZORLU VİRAJDA

Kırmızı-siyahlı ekip, ligin 30. haftasında 20 Mart Pazar günü evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

Sonraki haftalarda Kasımpaşa, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor ile mücadele edecek olan Gaziantep FK, 37 puanla puan cetvelinde 14. sıraya geriledi.

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Gaziantep FK galibiyeti unuttu! 6 haftadır…
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