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Giriş Tarihi: 15.3.2022 15:48 Son Güncelleme: 15.3.2022 15:49

Giresunspor seriyi devam ettirmek istiyor! Hedef 4’te 4…

İHA
Giresunspor seriyi devam ettirmek istiyor! Hedef 4’te 4…

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında evinde Gaziantepspor’u 2-1 mağlup ederek en yakın takipçisi İzmir ekibi Altay’la aradaki puan farkını 6’ya çıkaran Çotanaklar’da hedef galibiyet serisini bozmamak.

GZT Giresunspor Kulüp Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, Gaziantep Futbol Kulübü maçını kazanarak 3'te 3 yaptıkları için mutlu olduklarını şimdi hedeflerinin 4'te 4 yapmak olduğunu söyledi.


Önal, yaptığı açıklamada "Göztepe ve Çaykur Rizespor galibiyetlerinin ardından Gaziantep maçını da kazanmak bizim için çok önemliydi. Takım olarak iyi bir mücadele ortaya koyarak rakibimizi yenmeyi başardık. Son 3 maçta 9 puan toplayarak iyi bir çıkış yakaladık. Bu çıkışımızı bu hafta deplasmanda oynayacağımız Antalyaspor maçında da sürdürmek istiyoruz. Takımımızda moral ve motivasyon üst seviyede. İyi gidişatımızı Antalya'da da sürdürmek amacındayız" diye konuştu.

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Giresunspor seriyi devam ettirmek istiyor! Hedef 4’te 4…
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