Premier Lig'de geçtiğimiz hafta Arsenal, evinde Çağlar Söyüncü'nün de 90 dakika forma giydiği maçta Leicester City'yi Partey ve Lacazette'in golleriyle 2-0 yenerek çıkışını sürdürmeye devam etti.
MESUT ÖZİL İÇİN ŞOK SÖZLER
Maçtan sonra Match of the Day'e konuşan İngiliz efsane oyuncu Ian Wright, Mesut Özil hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Wright, Mesut Özil'in Arsenal'de neden başarılı olamadığını ifade etti.
ODEGAARD ADA'DA PARLAMAYA DEVAM EDİYOR
Norveçli yıldız Martin Odegaard'ın son haftalardaki yükselen performansı hakkında konuşan Wrigh, yıldız oyuncuyu yere göğe sığdıramadı. 30 milyon sterlin karşılığında Arsenal'e transfer olan Odegaard, Arsenal'in şu anki en önemli oyuncularının başında geliyor.
"MESUT ÖZİL'DEN BEKLENEN ŞEY..."
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasından sonra takıma katılan Odegaard hakkında konuşan Ian Wright, Odegaard'ın şu anda teknik direktör Mikel Arteta'nın Arsenal'de Mesut Özil'den beklediği yüksek seviye performansını gösterdiğini ifade etti.
ÖZİL VE ARTETA ANLAŞAMAMIŞTI
Mesut Özil ile anlaşamayan teknik direktör Mikel Arteta arasında istenilen olumlu ilişki oluşmamış ve Mesut Özil takımdan ayrılmak istemişti. Mesut Özil, o dönemlerde aldığı yüksek maaş sebebiyle de İngiltere'de en çok tartışılan isimlerden bir tanesi olmuştu.
Odegaard'ın Leicester City karşı Odegaard'ın gösterdiği performans sonrası Wright, oyun kurucu görevinde oynayan Norveçli oyuncu için övgü dolu sözler söyledi.
Wright Match of the Day'e şunları söyledi: "Arsenal'de müthiş bir hava var. Takım gayet rahat ve sakin. Çünkü Odegaard gibi bir yıldıza sahipler. Takımı gelişmesine büyük katkı sağlıyor."
"Benim için 'oyun kurucu' geri döndü. Bilirsin, bir takımda 10 numara oynayan oyuncular çok önemlidir. İçine girdiği pozisyonları bitirme, sakin ve soğukkanlı olması ve acele etmemesi çok önemli. Odegaard, bunların hepsini yapıyor"
"MESUT ÖZİL'DEN İSTEDİĞİMİZ BUYU"
"Forvet oyuncuları için çok verimli oyunuyor. Onları gol pozisyonlarına sokuyor. Lacazette'i daha aktif hale getirdi. Bizim de Mesut Özil'den istediğimiz buydu. Bu şekil oynayan oyun türüdür."