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Giriş Tarihi: 15.3.2022 11:21 Son Güncelleme: 15.3.2022 11:26

Son dakika: Chelsea için çılgın teklif! Suudi milyarder devreye girdi...

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Son dakika: Chelsea için çılgın teklif! Suudi milyarder devreye girdi...

Son dakika haberi: İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’nin satışının kime yapılacağı merak ediliyor. Kulübün sahibi ve Vladimir Putin’e olan yakınlığıyla bilinen Roman Abramovich’in İngiltere’deki tüm mal varlığı donduruldu. Chelsea’nin de satışı için bomba bir teklif geldi. İşte herkesin konuştuğu o çılgın teklif…

Rusya – Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'da Rusya'ya karşı yaptırımlar devam ediyor. İngiltere'nin en köklü takımlarından biri olan Chelsea'nin satışı futbol dünyasına bomba gibi düşmüştü.

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in İngiltere'deki tüm mal varlığı donduruldu. Abramovich'in Chelsea'yi satışa koymasından sonra teklif gelmeye başlamıştı.

CHELSEA İÇİN ÇILGIN TEKLİF

Chelsea'yi satın almak isteyen Suudi Medya Grubu'nun başındaki Mohamed Alkhereiji, çılgın bir teklif yaptı. CBS Sports'tan Ben Jacobs'un bir haberine göre, Suudi Medya Grubu, Chelsea'yi satın almak için yarışa girdi.

ALKHEREİJİ SIKI BİR CHELSEA TARAFTARI

Chelsea taraftarı da olan Mohamed Alkhereiji liderliğindeki özel konsorsiyum, Chelsea için 2,7 milyar sterlinlik bir teklifte bulundu.

Bu sezonun başlarında Newcastle'ı satın alan Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun aksine, Suudi Medya Grubu'nun ülke hükümetiyle doğrudan bir bağı yok. Jacobs, Suudi Medya Grubu'nun Muhammed bin Khalid Al Saud'dan 'finansman ve destekçi bulma konusunda destek' aldığını da ifade ediyor.

Khalid Al Saud, Kamu Yatırım Fonu'nun hisselerine sahip olduğu devlete ait bir şirket olan Saudi Telecom Company'nin başkanı olduğu için dikkat çekiyor.

Chelsea'nin Manchester United ile 1-1 berabere kaldığı maçta Stamford Bridge'de Alkhereiji vardı. Daha önce İngiltere'de yaşamış ve Londra'daki Cass Business School'a gitmiştir. Alkhereiji'nin Suudi futbol kulüpleri Al Nassr ve Al Hilal ile de bağları var.

Goal'e göre, Suudi Medya Grubu, diğer özel Suudi destekçileri tekliflerini desteklemeye hazırken, yılda 770 milyon sterlinlik göz alıcı bir parayı devrediyor. Suudi Medya ayrıca Londra kulübünün Cobham Eğitim Merkezi'ndeki akademisine ve kadın takımına büyük yatırım yapmaya devam etmeyi planlıyor.

Chelsea'nin potansiyel olarak 'politik açıdan hassas' yeni sahiplerin gelmesini önlemek için Avrupa ve ABD'den gelen tekliflere daha sıcak baktığı iddia ediliyor. Ancak Suudi Medya Grubu, Newcastle'ın PIF sahipleriyle aynı kategoriye girmemekte ısrar ediyor.

Tekliflerinin Premier Lig kurallarına uymaması pek olası değil. Suudi Medya Grubu, Al Nassr'ın modern Mrsool Park stadyumunun inşasını denetledi ve muhtemelen Stamford Bridge'i geliştirmeye çalışacak. Şu anda Chelsea'ye uygulanan yaptırımlar sebebiyle kulübün veya takımın sezon sonuna kadar yıpranmasından korkuluyor.

Bilindiği üzere Suudi Kralı Muhammed Bin Selman'ın da başında olduğu şirketler Newcastle United'ı satın almış ve Ada'da büyük yankı uyandırmıştı.

CHELSEA İÇİN ÖZEL LİSANS

Birleşik Krallık hükümeti Roman Abramoviç'in sahibi olduğu Chelsea'nin futbol faaliyetlerine Premier Lig'i korumak için çıkarılan özel bir lisansla devam edebileceğini açıkladı. Bu lisansla birlikte Chelsea'nin satışı da engellendi ve satış şu anlık için durdurulmuş durumda.

Chelsea'ye verilen lisansta sadece futbol faaliyetlerini içeren belirli maddeler olduğu ve yaptırıma konu olan Abramoviç'in yaptırımların etrafından dolaşmasının bu şekilde engelleneceği belirtildi.

Roman Abramoviç, Ukrayna'daki savaşın başlamasından kısa bir süre sonra Chelsea'yi satışa çıkardığını açıklamıştı.

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