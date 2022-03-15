Son dakika: Chelsea için çılgın teklif! Suudi milyarder devreye girdi...

CHELSEA İÇİN ÇILGIN TEKLİF

Chelsea'yi satın almak isteyen Suudi Medya Grubu'nun başındaki Mohamed Alkhereiji, çılgın bir teklif yaptı. CBS Sports'tan Ben Jacobs'un bir haberine göre, Suudi Medya Grubu, Chelsea'yi satın almak için yarışa girdi.

ALKHEREİJİ SIKI BİR CHELSEA TARAFTARI

Chelsea taraftarı da olan Mohamed Alkhereiji liderliğindeki özel konsorsiyum, Chelsea için 2,7 milyar sterlinlik bir teklifte bulundu.