Vladimir Putin’den flaş Chelsea kararı! Üst üste gelen yaptırımlar sonrası...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, ilk maçta 2-0 kazandığı son 16 turu rövanş mücadelesinde Lille ile deplasmanda karşılaşacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sahibi olan Roman Abramovich nedeniyle yaptırımlara maruz kalan Chelsea için flaş bir karar aldı.
İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre, UEFA Ukrayna'nın işgali ardından Rusya ile TV yayın anlaşmalarında henüz herhangi bir değişiklik yapmadı.
FIFA ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde, ikinci bir karara dek Rus takımlarının tüm futbol müsabakalarından men edildiği açıklanmıştı.
DEVLET TELEVİZYON KANALINDA CANLI YAYINLANACAK
Ancak Chelsea'nin Lille'deki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Vladimir Putin'in isteğiyle devlet televizyon kanalında canlı yayınlanacak.
Rusya'daki tüm Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçları Gazprom Media'nın sahibi olduğu Match TV tarafından yayınlanıyordu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille - Chelsea son 16 turu rövanş karşılaşması 16 Mart Çarşamba günü EXXEN'den naklen yayınlanacak.