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Giriş Tarihi: 16.3.2022 22:12 Son Güncelleme: 16.3.2022 22:16

FIFA'dan Ukraynalı futbolculara transfer istisnası! Transfer dönemi kapalı olsa bile...

AA
FIFA’dan Ukraynalı futbolculara transfer istisnası! Transfer dönemi kapalı olsa bile...

FIFA, ülkelerini terk eden Ukraynalı futbolcuların, kayıt döneminin kapalı olduğu bir ülkenin kulübüyle sözleşme imzalayabileceklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırısının ardından Ukrayna'daki gelişmelerin yakından izlendiği belirtilerek, Ukrayna kulüpleri ve oyuncularına yardımcı olmak adına yönetmelikte geçici değişiklikler yapıldığı ifade edildi.

Gerçekleştirilen geçici düzenlemeyle, ülkelerini terk eden Ukraynalı futbolculara, kayıt döneminin kapalı olduğu bir ülkenin kulübüyle sözleşme imzalayabilme imkanı tanındı. Kulüpler, söz konusu istisnadan faydalanan en fazla 2 oyuncuyu kadrolarına katabilecek.

Açıklamada ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'daki güç kullanımı kınandı ve barış çağrısında bulunuldu.

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FIFA'dan Ukraynalı futbolculara transfer istisnası! Transfer dönemi kapalı olsa bile...
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