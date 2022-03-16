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Giriş Tarihi: 16.3.2022 16:58 Son Güncelleme: 16.3.2022 17:04

Giresunspor’a kötü haber! Flavio 3 hafta sahalardan uzak…

AA
Giresunspor’a kötü haber! Flavio 3 hafta sahalardan uzak…

Spor Toto Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden GZT Giresunspor'un futbolcusu Flavio, Gaziantepsor maçında sakatlanarak oyuna devam edememişti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında talihsiz şekilde sakatlanarak oyuna devam edemeyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'nun 2-3 hafta içerisinde takımdaki yerini almasının beklenildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligin 29. haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Flavio'nun bugün yapılan ileri tetkikleri ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz iç yan bağ bölgesinde esneme tespit edildiği aktarıldı.

Oyuncunun tedavisine kulübün sağlık ekibi tarafından başlanıldığının kaydedildiği açıklamada, "Oyuncumuzun 2 ila 3 hafta içerisinde takımdaki yerini alması beklenmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Giresunspor’a kötü haber! Flavio 3 hafta sahalardan uzak…
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