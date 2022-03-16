Son dakika: Beşiktaş resmen duyurdu! 12.5 milyon euro + KDV...

Beşiktaş Futbol A.Ş., Vodafone Park "Güney Tribün" ve "Forma Göğüs" sponsorlukları için Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: "Şirketimiz ile Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde; 16 Mart 2022 tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar Güney Tribün Sponsorluğu ve 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar Forma Göğüs Sponsorluğu kapsamında Şirketimize toplam 12.250.000 Avro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır."

Ahmet Nur Çebi: "Umarım iki yıl değil, daha fazlası. Verilen ücret değil, en az iki katını sizden almayı düşünüyoruz. Lütfen hazırlıklı olun." (Gülerek)