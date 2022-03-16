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Giriş Tarihi: 16.3.2022 11:26 Son Güncelleme: 16.3.2022 11:30

Son dakika: Beşiktaş resmen duyurdu! 12.5 milyon euro + KDV...

Son dakika: Beşiktaş resmen duyurdu! 12.5 milyon euro + KDV...

Son dakika haberleri... Beşiktaş, Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş ile toplam 12.5 milyon avro + KDV'lik sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı. Anlaşma sonrası açıklama yapan Başkan Ahmet Nur Çebi "Umarım iki yıl değil, daha fazlası. Verilen ücret değil, en az iki katını sizden almayı düşünüyoruz. Lütfen hazırlıklı olun." (Gülerek) dedi.

Beşiktaş Futbol A.Ş., Vodafone Park "Güney Tribün" ve "Forma Göğüs" sponsorlukları için Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: "Şirketimiz ile Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde; 16 Mart 2022 tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar Güney Tribün Sponsorluğu ve 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar Forma Göğüs Sponsorluğu kapsamında Şirketimize toplam 12.250.000 Avro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır."

Ahmet Nur Çebi: "Umarım iki yıl değil, daha fazlası. Verilen ücret değil, en az iki katını sizden almayı düşünüyoruz. Lütfen hazırlıklı olun." (Gülerek)

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Son dakika: Beşiktaş resmen duyurdu! 12.5 milyon euro + KDV...
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