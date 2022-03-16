Son dakika: Galatasaray - Barcelona maçı öncesi Burak Elmas’tan flaş sözler: Kulüpler Birliği’nden çıkarız

"TRABZON'UN EMEKLERİNE..."

Trabzonspor, şu anda lider. Buraya gelmek için çok ciddi bir emek verdiler. Bu emeğe haksızlık etmemek lazım. Son derece de başarılı gidiyorlar. Onun için bu konuları birbirine karıştırmamak lazım. Bizim konumuz, sistem.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN ÇIKARIZ"

Süper Lig AŞ mevcut Kulüpler Birliği yapısıyla kurulamaz. Son derece samimiyetsiz ortam var. Böyle devam ederse, Kulüpler Birliği'nden çıkarız.

Hakem kararlarından bazı kulüpler çok memnun, bazı kulüpler değil. Çalışmadığını düşündüğümüz MHK sisteminde alınan bu karar için bile aramızda anlaşamıyoruz.

Havuz konusunda ise havuzun değeri düşerse Türk futbolu zarar görür. Ligin kalitesini büyütmek için ciddi fedakarlık yapacağız.

"AVRUPA BAŞARILARI İSTİYORUZ"

Oyuncular birer insan, bazıları gitmek istemeyebilir bazıları gitmek ister. Doğru şartlar oluşursa her oyuncumuza izin veririz. Bu seneki gibi tekrarlanan Avrupa başarıları istiyoruz.

"İBRA KORKUM YOK"

İbra edilmeme korkum yok! Zor bir göreve geldik. Ciddi bir disiplinle kulübü yönetiyoruz. Bugünlerde kendilerini iktidarda görmek isteyen veya ibra etmemekten zevk alan bir grup var.

"CESARET EDİLMEYEN ŞEYLER YAPIYORUZ"

Yaptığımız işlerden vicdanımız rahat. Galatasaray için cesaret edilemeyen şeyleri yapıyoruz. Teslim olmadan, doğru bildiğimiz yoldan devam edeceğiz. Bizim için verilecek her türlü karara saygılıyız.

"TORRENT VE EKİBİNDEN MEMNUNUM"

Torrent ve ekibi, çok ciddi şekilde raporlar veriyorlar ve çok ciddi çalışıyorlar. Bunun pozitif etkilerini özellikle önümüzdeki sezon daha çok göreceğimizi düşünüyorum. Şu ana kadar yaptıklarından memnunum. Torrent çok zor bir dönemde geldi. Kısa dönemde çok maç sayısı vardı, zamanı fazla olmadı. Galatasaray'ın bir efsanesinden sonra gelmek kolay değil. Ciddi anlamda haksız eleştiri ve baskıya tabi tutuldu.

"BİZ BARCELONA İÇİN BİR KULÜPTEN FAZLASI DERDİK"

Torrent'e Galatasaray'ın tarihini anlattım, o da bana 'Biz Barcelona için bir kulüpten fazlası derdik, siz de gerçekten öylesiniz' dedi. Laporta'da aynısını söyledi. Joan Laporta'yı yarın Galatasaray Lisesi'ne götüreceğim ve kulübün kurulduğu sınıfı göstereceğim. Tarihimizi anlatınca bu sınıfı görmeyi çok istedi.

GALATASARAY ADASI

Galatasaray Adası, uzun süredir kullanıma kapalıydı. Birçok kişi bu konuda uğraş verdi eski yeni, çok emek veren oldu. Davaları çok yakından iyi takip ettik. Bu yönetimsel bir başarı olarak görülmemeli bu Galatasaray'ın başarısıdır.