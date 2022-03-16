Son dakika haberi: Derbi sonrası Kerem için bomba sözler! "Derbi öncesi Burak Elmas..."

Süper Lig'de MHK'nin hakem kararı tartışması devam ederken, derbide de kazanan Galatasaray oldu. Derbide yaşanan kırılma anlarını SABAH Spor yazarları kaleme aldı. Torrent'in ve Önder Karaveli'nin hatalı kararları nelerdi? Galatasaray'a maçı kazandıran faktör ne oldu? İşte Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç ve Fatih Doğan'dan çarpıcı sözler...
SORU: Erteleme kavgası sonrası Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı yendi. Beşiktaş nerede hata yaptı, Galatasaray nerede doğru yaptı? Bu tartışmalar maçın seyrini değiştirdi mi?
ÖMER ÜRÜNDÜL: "ERTELEME GERİLİMİ FUTBOLCULARI DAHA FAZLA MOTİVE ETTİ"
ÖMER ÜRÜNDÜL: G.Saray'ın Barcelona deplasmanındaki moralle, Beşiktaş maçında erteleme konusu gündeme gelmese de gene seyircisiyle bütünleşip etkili olacağı belliydi. Ama şu bir gerçek ki; erteleme gerilimi futbolcuları daha fazla motive etti.
"TORRENT'İN TAÇ GİYME TÖRENİNİ İZLEDİK"
GÜRCAN BİLGİÇ: Gerginlik ve maç öncesindeki kamp döneminde Galatasaray maça mental olarak çok iyi hazırlanmıştı. Tek şanslarının ilk yarıda skoru almak olduğunun da farkındalardı. Yüksek tempo oynadılar, seyirciyi arkalarına aldılar ve Beşiktaş'ı adeta sahadan sildiler. İkinci yarı ise Barcelona maçının kopyası oldu. Kapanıp, rakibin ne yapacağına baktılar. Beşiktaş iki oyun dengesinde de çözüm üretemedi. Sahanın gerginliğine oyuncular da katıldı ve performans olarak geri gittiler. Bir nevi Torrent'in taç giyme törenini izledik. Kenardan ve sahadan en yüksek verimin geldiği karşılaşmaydı.
"JOSEF MUTLAKA 11'DE OLMALIYDI"
ALİ GÜLTİKEN: Bu süreç G.Saray'da mağduriyet algısıyla başka bir motivasyonu ortaya çıkardı. Oyuna etkili başlayan, daha coşkulu bir G.Saray izledik. Tabii bunda Beşiktaş'taki yanlış kadro tercihinin de etkisi büyük oldu. Bu tür maçlar hatayı affetmez. Kulübenizde çok daha iyi oyuncularınız varken bunların yerine farklı bir tercih kullanmanın bedelini Beşiktaş ağır ödedi.
Larin ilk maçın yıldızıydı ama Josef gibi bir oyuncu mutlaka 11'de olmalıydı. Erken gelen Batshuayi ve Larin değişiklikleri zaten maç öncesi yapılan planın da çöktüğünün göstergesi oldu. Tabii burada G.Saray'da Mohamed ve Kerem'in ekstra performanslarını da ayrı bir yere koymak lazım.
"OYUNCULARIN PERFORMANSINI BURAK ELMAS YÜKSELTTİ"
LEVENT TÜZEMEN: Galatasaraylı oyuncuların performansını Başkan Burak Elmas yükseltti. Futbolcularına sahip çıkan, onları koruyan söylemlerde bulundu. Barcelona maçı öncesi Domenec'in yapmak istediği rotasyona oyuncularının karşı çıkması ve 'İki maçı da çıkar oynarız" demeleri etkileyiciydi. Ancak Torrent'in yaptığı değişiklikler az daha maçı kaybettiriyordu.
"KARAVELİ ÇIKARDIĞI 11'İN HATALI OLDUĞUNU İSPATLADI"
İyi oynayan Feghouli'yi çıkarıp Cicaldau'yu almak orta sahadaki güç dengesini bozdu. 80'de Kerem'in yerine giren Ömer Bayram sarı kart gördü ve yenilen golün pas hatasını yaptı. Beşiktaş'ın hocası ise 37. dakikada Batshuayi-Larin ikilisini oyuna alarak çıkardığı 11'in hatalı olduğunu ispatladı. Josef kulübede oturmamalıydı. Çünkü bu üç oyuncu girdikten sonra Beşiktaş oyunda dengeyi sağladı.
"TRİBÜNLER HAKEM ATİLLA KARAOĞLAN'I ETKİLEDİ"
FATİH DOĞAN: Başkan Elmas'ın yürüttüğü süreç ekstra motivasyona dönüştü. Yorgunluğa rağmen ilk 45 dakikada Torrent'in de felsefesiyle 'Baskın basanındır' diyerek agresif bir oyunla başlaması 2 golle sonuç verdi. Tribünler hakem Atilla Karaoğlan'ı etkiledi. Hakem, eğer bu maç Vodafone Park'ta olsa Mohamed'in Umut Meraş'a diz ve vücuduyla yaptığı faulü tereddütsüz çalar, omuz omuza mücadelede sonunda Atiba'ya sarı kart çıkarmaz, ev sahibi oyuncuların sert oyununa bu kadar prim tanımazdı.
"KARAVELİ'NİN DERBİ STRATEJİSİ TECRÜBESİZLİĞİNİN YANSIMASIYDI"
Karaveli'nin derbi stratejisi tecrübesizliğinin yansımasıydı. İki eleştirimden biri; hücum hattında eksik bırakan Alex dururken 37'de Güven ve Kenan'ı çıkarmasıydı. Bir de Josef hazırsa 11 çıkmalıydı. Boey tarafından itilen Rıdvan'ın ve çekilen Larin'in pozisyonları bence penaltıydı. En azından VAR'ı hak ediyordu.
"CENK TOSUN'UN REKORUNU KIRAR"
SORU: Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'nın takibinde. Teklif gelirse Galatasaray yönetimi ne yapmalı?
FATİH DOĞAN: Lyon şef scoutu Bruno Cheyrou derbide tribündeydi. Kerem başta olmak üzere Türk gençlerini izledi. Marsilya takipte… Kerem bir elmas, işledikçe değeri artıyor. Bu kalitede yürürse Türkiye'den Avrupa'ya 22 milyon Euro rekor bedelle giden Cenk Tosun'u geçebilir. Ancak daha çok vitrin maçına ihtiyacı var. Barcelona gibi fırsatlar çok önemli. Yolu da bahtı da açık olsun.
LEVENT TÜZEMEN: Avrupa'da dikine oynayan, çabuk ve hızlı hücum edebilen, hareketli topa mükemmel vurabilen oyuncu sayısı çok az. Kerem bu özelliklere sahip bir oyuncu. Avrupa'nın yakın takibe almasını doğal karşılıyorum. Eğer G.Saray, Barcelona'yı geçer ve kazanılacak zaferde Kerem'in payı olursa kulüp, transfer ücretini 30 milyon Euro'dan aşağı açmaz. Ama şu gerçek; Kerem, Avrupa'nın kıskacına girdi. G.Saray bu transferi doğru yönetmelidir.
ALİ GÜLTİKEN: Tabii ki artık Türkiye'de kulüplerin 20-25 milyon Euro civarında bir takım bütçesi oluşturma noktasına geldiği bir durumda eldeki oyunculara gelecek yüksek bedelli tekliflere hiçbir takımın 'Hayır' deme lüksünün olmadığını düşünüyorum. İşin mali boyutu ciddi seviyelerde. O yüzden çıkış yolu arayan takımların en önemli kalemlerinden biri, oyuncu satışı. Kerem transferinde olduğu gibi fırsatı yakalayan her takım bunu kullanmak isteyecektir.
"SADECE KEREM DEĞİL MARCAO DA GÜNDEMDE OLACAKTIR"
GÜRCAN BİLGİÇ: Sadece Kerem değil, parlayan başka oyuncular da var. Ne yazık ki kulüplerimizin hiçbiri oyuncularını tutacak durumda değil. Kerem için de sıkı bir pazarlık olacaktır. Herkesin gözü Barcelona maçında olacak. Sadece Kerem için değil, Marcao da gündemde olacaktır.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Avrupa, Kerem Aktürkoğlu takibini bırakmayacaktır ve mutlaka birden fazla teklif gelecektir. Çünkü özel yeteneklerini, kendine iyi bakıp fizik gücüyle bütünleştiriyor. G.Saray da gelecek tekliflerde iyi bir bonservis bedeliyle bu işi halledecektir.
"YÖNETİMİN ELİ KOLU BAĞLI!"
SORU: Torrent'e güvenoyu hızla artıyor. Önder Karaveli'ye ise azalıyor. İki teknik adamın bundan sonraki gelecekleri ne olur?
ALİ GÜLTİKEN: Önder hoca açısından süreç zaten belliydi. Bu sezonu götürecek, sezon sonunda da görevi başka bir teknik adama teslim edecek pozisyondaydı. Fakat sezon sonuna kadar kalan haftalarda Beşiktaş'ın elinde bir ikincilik hedefi vardı. Ondan da uzaklaşmak Önder hocanın sürecini kısaltabilir. Aslında Beşiktaş'ta mayısta seçim olmasaydı yönetim birtakım kararları daha çabuk alabilirdi. Ama bu durum yönetimin elini bağlıyor. Torrent, G.Saray'da sezon sonuna kadar kalır.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Barcelona beraberliği ve üstüne derbi galibiyeti Torrent'i rahatlattı. Önder Karavelli ise elindeki imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu maçta kadro tercihinden ağır eleştiriler aldı. Ancak unutmamak gerekir ki Batshuayi bitik, Larin'in kafası başka yerlerde ve formsuz. Josef de Souza'nın doktor raporu da 'En fazla 45 dakika oynayabilir' diyor. Şöyle yorumlar var; "Beşiktaş ikinci yarı değişikliklerden sonra gerçek kimliğine büründü.' Ama bunun 1 numaralı nedeni G.Saray'ın yorulup oyundan düşmesiydi.
GÜRCAN BİLGİÇ: İkisi de daha iyisini yapmak için göreve geldiler. Önder hoca kendini ayırdı, sürecin geçici olduğunun altını çizdi. Yine de ne yapacağına bakılacaktır. Buradaki önemli nokta sonuçlar değil. Takımı nasıl hazırladıkları, istediklerini nasıl yansıttıkları. Bir hafta önce Başakşehir'e nefes aldırmayan takımı da Karaveli yönetiyordu. Torrent'in oyuncuların saygısını kazandığını gördük. Terim'den sonra zor bir süreci bitirdi. Barcelona'yı elerlerse planlarının önündeki tüm engeller kalkar.
"TERİM'İN KALKTIĞI KOLTUĞA OTURMAK ZORDUR"
FATİH DOĞAN: Terim'in kalktığı koltuğa oturmak zordur. Torrrent bu sürede çok darbe aldı. Ama son Rize maçıyla başlayan bir yükseliş endeksi var. Büyük kredi topladı ama henüz güven köprüsünü geçtiğini düşünmüyorum. Karaveli ise tam tersi iyi başladı ama kredisini tüketiyor. Çünkü sonuçlar felsefesini desteklemedi. Sezon sonunda Beşiktaş'ın başında kalacağını düşünmüyorum.
LEVENT TÜZEMEN: Torrent'in hâlâ sınıfı geçtiğini düşünmüyorum. Maç sonu Kerem'i omuzlara alması 'Beni kurtardın çocuk' anlamındaydı. Bu aşırı sevgi gösterisi diğer oyuncularda rahatsızlık yaratabilir. Üstelik Barcelona maçında Torrent ile Kerem taktik konusunda anlaşmazlık yaşamıştı. Bu omza alma olayı teknik adamın oyuncusuna biat ettiğini gösteriyor. Beşiktaş'ta bu kadar çok sözleşmesi bitecek oyuncuyu yönetmek kolay değil. Önder hocanın Başakşenir maçında yapmadığı, G.Saray maçında yaptığı değişiklikler hocalığını sorgulatır hale geldi.
"MAÇLARI VAR YÖNETTİ!"
SORU: MHK operasyonu sonrası hakemleri nasıl buldunuz?
LEVENT TÜZEMEN: Hakem dünyasındaki kaos bence bitmedi. Birçok maçı VAR yönetti, hakemler hatalı kararlardan sonra çok fazla oyuncuların baskısına uğradı, çoğu da kart göstermekte cesaretli olamadı. Allah'tan Trabzonspor, şampiyonluğunu garantilemiş görünüyor. Eğer zirve nefes nefese sürseydi bu genç hakemlerle lig yangın yerine dönerdi.
ALİ GÜLTİKEN: Yalnızca hakemler üzerinden konuşma alışkanlığını bir kenara bırakmadığımız sürece sorun devam edecektir. Hakemler kadar başkanların, yöneticilerin, teknik adamların, futbolcuların, TFF'nin ve MHK'nin de sorumlulukları eşit aldığı ve hesap verilebilir bir sistem oluşturabilirsek o zaman hakemler konusunda daha objektif konuşabiliriz.
"DEĞİŞİM OLACAKSA DA SANCILI OLACAK"
FATİH DOĞAN: Geçen haftalara göre daha dikkatli ve iyiydiler. Ama bir haftada çözülmesini beklemiyorum zaten. Ancak derbideki VAR öncelikli hakem performansını beğenmedim. Değişim olacaksa da sancılı olacak.
ÖMER ÜRÜNDÜL: MHK, yine elinde az hakem kaldığı için çok yanlış bir atamayı Adana Demir-Sivas maçına yaptı. Sadece 1 Süper Lig maçı yönetmiş bir hakemin (Çağdaş Altay), zorluk derecesi yüksek bu maça atanması hataydı. Bu genç arkadaş da maçta dağıldı.
GÜRCAN BİLGİÇ: "Aman ters bir şey olmasın" diye maçlar yönettiler. VAR'dan da iyi destek aldılar. Ortam gerginken üstelik derbi de varken işleri kolay değildi. Kalan maçlara da aynı hakemler ile devam edeceklerse üstlerindeki yükler de artacaktır. Buradan hasarsız çıkmak kolay değil.