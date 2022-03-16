Son dakika haberi: Derbi sonrası Kerem için bomba sözler! "Derbi öncesi Burak Elmas..."

"JOSEF MUTLAKA 11'DE OLMALIYDI"



ALİ GÜLTİKEN: Bu süreç G.Saray'da mağduriyet algısıyla başka bir motivasyonu ortaya çıkardı. Oyuna etkili başlayan, daha coşkulu bir G.Saray izledik. Tabii bunda Beşiktaş'taki yanlış kadro tercihinin de etkisi büyük oldu. Bu tür maçlar hatayı affetmez. Kulübenizde çok daha iyi oyuncularınız varken bunların yerine farklı bir tercih kullanmanın bedelini Beşiktaş ağır ödedi.

Larin ilk maçın yıldızıydı ama Josef gibi bir oyuncu mutlaka 11'de olmalıydı. Erken gelen Batshuayi ve Larin değişiklikleri zaten maç öncesi yapılan planın da çöktüğünün göstergesi oldu. Tabii burada G.Saray'da Mohamed ve Kerem'in ekstra performanslarını da ayrı bir yere koymak lazım.