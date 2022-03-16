Transferi öğrendik! 4 milyon Euro’luk detay dikkat çekti!

Türk kulüpleri transferde 'hep zararda' algısı ile yıllardır yoluna devam ederken, istatistikler çok farklı şeyler söylüyor. Temmuz 2017'den bu yana dünyanın en büyük 40 ülkesinin transferlerini mercek altına alan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, (CIES) Türkiye'nin artıda olduğunu açıkladı. Son 5 sezonda gelen-giden oyuncu değerlendirmesine göre ülkemiz 4 milyon Euro artıya geçmiş durumda.



Yurt dışından 379 milyon Euro'luk oyuncu transferi yapan Türk takımları 383 milyon Euro'luk ihracata imza attı. Son 5 sezonda İngiltere, 6 milyar 922 milyon Euro para harcayıp sadece 2 milyar 572 milyon Euro'luk oyuncu sattı ve 4 milyar 350 milyon Euro'luk zarara uğrarken, listenin zirvesinde dünyanın futbolcu fabrikası Portekiz yer aldı.

Portekiz kulüpleri, 527 milyon Euro yatırım yapıp 1 milyar 674 milyon Euro'luk oyuncu göndererek, toplamda 1 milyar 147 milyon Euro kâr etti.