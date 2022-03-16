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Giriş Tarihi: 17.3.2022 01:05 Son Güncelleme: 17.3.2022 01:12

Villarreal ve Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finale yükseldi

AA
Villarreal ve Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finale yükseldi

Villarreal ve Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerine karşı üstünlük kurarak çeyrek finale yükselmeyi başaran ekipler oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu, iki rövanş karşılaşmasıyla tamamlandı. İtalya'nın Juventus takımı, 1-1 biten ilk maçın rövanşında İspanyol ekibi Villarreal'i konuk etti.

Moreno'nun (penaltıdan) 78, Torres'in 85 ve Danjuma'nın (penaltıdan) 90+2'nci dakikadaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılan Villarreal, son 8 takım arasına girdi.

BURAK'IN GOLÜ LİLLE'E YETMEDİ

Fransız kulübü Lille ise deplasmanda 2-0 yenildiği İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ağırladı. Lille, Burak Yılmaz'ın 38. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. Fakat Chelsea, Pulisic'in 45+3 ve Azpilicueta'nın 71. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazandı. Son şampiyon Chelsea böylece adını çeyrek finale yazdırdı.

Lille forması giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken maça ilk 11'de başlayan Zeki Çelik 58. dakikada oyundan alındı.

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Villarreal ve Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finale yükseldi
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