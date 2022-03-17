Barcelona hocası Xavi Hernandez'den Kerem Aktürkoğlu'na övgü! "İlginç yetenekleri var..."

"KEREM'İN İLGİNÇ YETENEKLERİ VAR, DOMENEC ÇOK İYİ BİR HOCA"

Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yorum yapan Xavi, şunları söyledi:

"Kerem çok iyi bir oyuncu, ilginç yetenekleri var. Bire birde çok iyi. Ama biz oyunu domine ettik. Galatasaray'ın fırsat bulması normaldi ama az fırsat verdik. Domenec çok iyi bir hoca, defansta çok iyi bir blok kurdu. Ama bu bloğu kırmak için elimizden geleni yaptığımızı söyleyebilirim."

"SEVILLA'YI FAVORİ OLARAK GÖREBİLİRİM AMA BİZ DE KUPAYA TALİBİZ"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri çok tanımadıklarını söyleyen genç teknik adam, "Yeni deneyimlediğimiz bir kupa. Sevilla'yı favori olarak görebilirim çünkü birden fazla kez bu kupayı kazandı. Ama iyi ilerliyoruz, bu kupaya talibiz" dedi.

Xavi son olarak, "Bu maç bir sabır maçıydı. Bizim için çok önemli bir maçtı, kazandığımız için mutluyuz" diyerek sözlerini noktaladı.