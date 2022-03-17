Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Efsane isimden Bayern Münih'e ağır sözler! "Lewandowski'ye saygısızlık yapıyorlar"
Giriş Tarihi: 17.3.2022 21:18 Son Güncelleme: 17.3.2022 21:24

Efsane isimden Bayern Münih'e ağır sözler! "Lewandowski'ye saygısızlık yapıyorlar"

Efsane isimden Bayern Münih’e ağır sözler! Lewandowski’ye saygısızlık yapıyorlar

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski'nin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. 33 yaşındaki Polonyalı yıldızın sözleşmesinin son yılına giriyor ve henüz yeni bir sözleşme teklifi almadığı bildiriliyor. Bayern Münih'in eski efsanesi, Bavyera ekibinin bu tutumunu sert bir dille eleştirdi.

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te takımın en büyük yıldızı Robert Lewandowski'nin geleceği belirsizliğini koruyor. 33 yaşındaki Polonyalı golcünün Bavyera ekibinden henüz yeni bir sözleşme teklifi almadığı ortaya çıktı.

Robert Lewandowski, 2014'te Borussia Dortmund'dan transfer olduktan sonra Bayern Münih tarihinin en büyük golcülerinden biri oldu.

Ancak mevcut sözleşmesi 2023'te sona eriyor ve Bundesliga devinin henüz yıldızına yeni bir teklifte bulunmadığı bildiriliyor.

Bayern Münih'in eski büyük yıldızı Lothar Matthaus, eski kulübünün Robert Lewandowski ile sözleşme görüşmelerini başlatmadığı için "saygısızlık" yaptığını söyledi.

Sport Bild'e konuşan Matthaus, "Lewandowski'nin tarafıyla şimdiye kadar temas kurmadıysanız, bunu saygısızlık olarak görüyorum. Uli Hoeness veya Kalle Rummenigge altında bu düşünülemezdi."

"Bayern, Robert Lewandowski'nin harika bir karaktere sahip olduğu ve tam bir profesyonel olduğu için kendisini şanslı sayabilir. Ayrılmayacaktır. Sürecin ilerlememesine şaşırdım. Her şeyi çekmeceye koyup öylece bekleyemezsin." ifadelerini kullandı.

Polonyalı yıldız forvet Bayern'in forvet hattında unutulmaz bir sezonun daha keyfini çıkarıyor. Geçen sezon 40 maçta 48 gol atan yıldız golcü, 2021-22'de 36 maçta 43 golle bu hedefi aşmaya şimdiden hazır görünüyor.

Öte yandan Bayern, bir önceki turda Salzburg'u toplamda 8-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde son sekize kaldı. Ayrıca art arda 10. kez Bundesliga'yı kazanarak bir rekora imza atmak istiyorlar.

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Efsane isimden Bayern Münih'e ağır sözler! "Lewandowski'ye saygısızlık yapıyorlar"
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