Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ersun Yanal, Türk futbolu hakkında flaş açıklamalarda bulundu! "Kaybedenin sadece kulüpler olduğu düzene son verelim”
Giriş Tarihi: 17.3.2022 13:53 Son Güncelleme: 17.3.2022 14:03

Ersun Yanal, Türk futbolu hakkında flaş açıklamalarda bulundu! "Kaybedenin sadece kulüpler olduğu düzene son verelim”

DHA
Ersun Yanal, Türk futbolu hakkında flaş açıklamalarda bulundu! Kaybedenin sadece kulüpler olduğu düzene son verelim”

A Milli Takım ve Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Trabzonspor gibi büyük kulüplerde görev almış tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal, sosyal medya hesabı üzerinden Türk futbolunun geleceği hakkında fikirlerini ve önerilerini paylaştı.

A Milli Takım, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da görev almış deneyimli teknik direktör Ersun Yanal, Türk futbolunun geleceğiyle ilgili önerilerini paylaştı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yapan Ersun Yanal, sorunun futbolu yönetmek değil, ekonomiyi yönetmek olduğunu ve Süper Lig'in kalitesinin; rekabet, eşitlik ve finansal fair-play'i sağlayarak artırılması gerektiğini söyledi.

Ersun Yanal'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:
"Futbol, güzel bir orman. İçinde onlarca nadide fidan var. Bu ormana elimizde alevler saçan meşalelerle girersek herkesi yakarız. Avrupa ile yarışabileceğimiz en önemli markamız olan futbolu, bir orman gibi koruyup kollayalım.

Şu anda zifiri karanlık bir odada, olmayan siyah kediyi arıyoruz. Işıkları yakalım, aynaya bakalım, kendimize çeki düzen verelim. Gözlerimiz kapalı, uçurumun kenarında yürüyoruz, düşmek üzereyiz. Gün; bugün, yarın çok geç. Planlama yapalım.

Finans için Özgür Demirtaş'tan, pazarlama için Tuğrul Akşar ve Ceyhun Kuburlu gibi isimlerden destek alalım. Profesyonellerle kulüplerimizi buluşturup yola çıkalım. Sorun, futbolu yönetmek değil, ekonomiyi yönetmek. Kaybedenin sadece kulüpler olduğu düzene son verelim. Yoksa bugünkü yayın gelirleri yarın olmayacak. Futbolumuzu pazarlayalalım.

Bugün MANU'daki pazarlama departmanında çalışan kişi sayısı, sadece futbol değil, tüm Türk kulüplerindeki pazarlama personelinden fazla. Çözüm burada... Ligin kalitesini artırmalıyız. Bunun yolu rekabet, eşitlikten ve finansal fair-play'den geçiyor. NBA gibi bir sistemi acilen kurup işleterek her şeye yeniden başlamalıyız. Yoksa tribündeki bu doluluk oranları da yakında olmayacak. Biz teknik adamlar da üzerimize düşeni yapmalı ve yeni kurulacak sisteme koşulsuz şartsız destek vermeliyiz. Bu artık kimsenin kaçamayacağı bir zorunluluk."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Joachim Löw gelirken golcüsünü de getiriyor! Dünya devinden Fenerbahçe için geliyor…
"Donla mayoyla sahneye çıkılmaz" sözleriyle tartışma yaratan İzzet Yıldızhan'dan yeni çıkış: Bu Gülşen de var ya, ne diyeyim sana!
İBB'nin ağaç katliamına sert tepki: Kaz Dağları'ndakiler ağaç da Çırağan'dakiler ağaç değil mi?
SON DAKİKA: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında şok gerçeği 157 sayfalık rapor ortaya çıkardı: Pilot neden böyle yaptı anlayamadık
Son dakika: Burak Yılmaz aylar sonra suskunluğunu bozdu! Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti...
Son dakika: İspanya devi Kerem Aktürkoğlu için devrede! Barcelona maçı sonrası 35 milyon euro...
Son dakika | Çiftçiye 555 milyon Euro destek!
Rusya Ukrayna savaşının bitiş tarihini verdiler! Açıklamalar art arda geldi
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklamaları!
Son dakika haberi: Otomobil almak isteyenler dikkat! En çok satan ikinci el araçlar belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Ersun Yanal, Türk futbolu hakkında flaş açıklamalarda bulundu! "Kaybedenin sadece kulüpler olduğu düzene son verelim”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA