Son dakika: Dev maçta gözler onda olacak! Kerem Aktürkoğlu’na İspanya’dan dev talip!

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final için Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray'da camia kenetlenmiş durumda. İlk maç 0-0 sona ermiş ve temsilcimiz Galatasaray tur için umutlarını İstanbul'a taşımıştı.
G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Galatasaray'da bugün oynanacak maçta muhtemel 11 de netleşmiş durumda. Domenec Torrent, Fatih Terim'in Lazio karşısında uyguladığı taktiği uygualayacak. Barcelona rövanşında Galatasaray ilk 11'inde sürpriz olmayacak.
KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN DEV TALİPLER
Beşiktaş derbisinde iki gol atan Kerem Aktürkoğlu'na hayran kalan Lyon Scout Şefi Bruno Cheyrou, Barcelona maçını da Nef Stadyumu'nda takip edecek. Fransız ekibi, transfer listesinin ilk sırasına yazdığı genç oyuncu için teklif hazırlamaya başladı.
25 MİLYON AŞAĞISI YOK
Bu sezonki çıkışını Nou Camp'taki performansı ile yükseltip derbi golleri ile taçlandıran Kerem Aktürkoğlu için Fransa devi Lyon, 12 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. G.Saray yönetimi ise, Kerem'i 25 milyon Euro'dan aşağıya bırakmayı düşünmüyor.
İSPANYA DEVİ ATLETİCO MADRİD DEVREYE GİRDİ
Galatasaray'ın yıldızı, bir başka Avrupa kulübünün daha radarına takıldı. Atletico Madrid de 23 yaşındaki oyuncunun Barcelona rövanşındaki performansını yakından takip edecek.
REKOR TEKLİF BEKLİYOR
23 yaşındaki milli yıldız için 25 milyon Euro'nun altında gelecek teklifler değerlendirilmeye alınmayacak. 11 gol-9 asistle Aslan'ın yükünü çeken Kerem'den rekor bonservis bekleniyor.
KEREM'İN DEĞERİ 35 MİLYON EURO
"Transfer sihirbazı" olarak adlandıran dünyaca ünlü futbol adamı Campos'un, Kerem'in astronomik rakamlara satışını düşündüğü öğrenildi. Buna göre Portekizli futbol adamının, Galatasaray'ın genç yeteneği için düşündüğü rakamın en az 35 milyon euro (yaklaşık 560 milyon lira) olduğu belirtildi.
TURLARSA KASA DOLACAK
Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile berabere kaldığı için 210 bin Euro kazanan Aslan, rövanşta Barça'yı yenerse 630 bin Euro galibiyet parası ve çeyrek finale yükselme ödülü olan 1.8 milyon Euro kasasına koyacak. Yani G.Saray'ın İstanbul'daki zaferi, kasasına 2.5 milyon Euro (yaklaşık 40 milyon TL) daha girmesini sağlayacak.
Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselme ödülü 2.8 milyon Euro, şampiyon olmanın armağanı ise 8.6 milyon Euro. Finali kazanamayan takım da 4.6 milyon Euro alacak.
DÜNYANIN EN İYİ 5 TAKIMINDAN BİRİ
Barcelona maçı öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Domenec Torrent, şunları söyledi: "Barcelona şu anda dünyanın en iyi beş takımından biri. Onlara karşı açık oyun çok akıllıca olmayacaktır. Takımla birlikte hareket etmemiz önemli."
"Bireysel oynamaya kalkarsak başımız derde girebilir. Birlikte oyun sayesinde sonuca ulaşabiliriz. Kompakt hareket etmemiz ve takım ruhunu canlı tutmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçta Barcelona'ya aynı şekilde oynamayı planlıyoruz. Final gibi ciddiye aldığımız bir karşılaşma olacak."