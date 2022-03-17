Son dakika: Dev maçta gözler onda olacak! Kerem Aktürkoğlu’na İspanya’dan dev talip!

TURLARSA KASA DOLACAK

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile berabere kaldığı için 210 bin Euro kazanan Aslan, rövanşta Barça'yı yenerse 630 bin Euro galibiyet parası ve çeyrek finale yükselme ödülü olan 1.8 milyon Euro kasasına koyacak. Yani G.Saray'ın İstanbul'daki zaferi, kasasına 2.5 milyon Euro (yaklaşık 40 milyon TL) daha girmesini sağlayacak.