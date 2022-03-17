"BARCELONA'NIN TAKİP ETTİĞİ MÜCEVHER"

"Barcelona'nın takip ettiği mücevher" başlıklı haberde Arda Güler için, "Türk futbolu son yıllarda büyük yetenekleri ortaya çıkartıyor. Emre Demir'den sonra Barcelona, Arda Güler'i takip ediyor. 17 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de harika bir performans sergiliyor. Yaşı sebebiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı ancak yakın zamanda çok daha büyük bir sözleşmeye imza atabilir." ifadeleri yer aldı.