Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla birçok dev kulübün radarına giren Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...
İspanya devi Barcelona Emre Demir'in ardından sarı lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler'i gündemine aldı.
"BARCELONA'NIN TAKİP ETTİĞİ MÜCEVHER"
"Barcelona'nın takip ettiği mücevher" başlıklı haberde Arda Güler için, "Türk futbolu son yıllarda büyük yetenekleri ortaya çıkartıyor. Emre Demir'den sonra Barcelona, Arda Güler'i takip ediyor. 17 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de harika bir performans sergiliyor. Yaşı sebebiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı ancak yakın zamanda çok daha büyük bir sözleşmeye imza atabilir." ifadeleri yer aldı.
SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla U19 Süper Ligi'nde 4 gol kaydeden genç oyuncu, Süper Lig'de 6 maça çıkarken 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 17 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçındaki golü ve asistiyle, Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu olmuştu.