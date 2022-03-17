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Giriş Tarihi: 17.3.2022 17:09 Son Güncelleme: 17.3.2022 17:11

Son dakika Fenerbahçe haberi: Arda Güler bombası patlıyor! Barcelona...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Arda Güler bombası patlıyor! Barcelona...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla birçok dev kulübün radarına giren Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... İspanya devi Barcelona Emre Demir'in ardından sarı lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler'i gündemine aldı. Barça'nın Arda'yı sezon sonuna kadar takipe deceği öğrenildi. İşte tüm detaylar... (Sabah.com.tr / DIŞ HABERLER)

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla birçok dev kulübün radarına giren Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

İspanya devi Barcelona Emre Demir'in ardından sarı lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler'i gündemine aldı.

Sport sitesinin geçtiği haberde; Emre Demir transferinin ardından Süper Lig'in daha dikkatli izlendiğine dikkat çekilirken, Barcelona'nın Arda Güler'i sezon sonuna kadar takip edeceği belirtildi.

"BARCELONA'NIN TAKİP ETTİĞİ MÜCEVHER"

"Barcelona'nın takip ettiği mücevher" başlıklı haberde Arda Güler için, "Türk futbolu son yıllarda büyük yetenekleri ortaya çıkartıyor. Emre Demir'den sonra Barcelona, Arda Güler'i takip ediyor. 17 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de harika bir performans sergiliyor. Yaşı sebebiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı ancak yakın zamanda çok daha büyük bir sözleşmeye imza atabilir." ifadeleri yer aldı.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla U19 Süper Ligi'nde 4 gol kaydeden genç oyuncu, Süper Lig'de 6 maça çıkarken 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 17 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçındaki golü ve asistiyle, Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu olmuştu.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Arda Güler bombası patlıyor! Barcelona...
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