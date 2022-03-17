Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç ayrılığı resmen duyurdu! Yeni hoca için flaş açıklama...

"6 ay sonra yabancı hocayla çalışacağımız, para pul konuşmadan, kaotik bir dönemde takımı aldı. Bunu herkes yapmaz. Ben insan olarak İsmail Hoca'yı çok eski tanırım. Şartlar istediğimiz şekilde gelişirse daha uzun süre bir arada olacağız İsmail Hoca'yla."