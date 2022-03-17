Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç ayrılığı resmen duyurdu! Yeni hoca için flaş açıklama...

Son dakika haberleri... Bu sezon Süper Lig'de beklenenin altında kalan Fenerbahçe, sezona Vitor Pereira ile girmiş ancak kötü sonuçların ardından İsmail Kartal'ı geçici olarak göreve getirmişti.
İsmail Kartal ile çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, yeniden üst sıraları zorlarken, yeni teknik direktör konusu merak ediliyor.
Gelecek sezon İsmail Kartal ile çalışmayacağı bilinen Fenerbahçe Kulübü'nün, deneyimli hocanın yerine yabancı bir teknik direktörle anlaşması bekleniyor.
Bu süreçte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü konusunda en çok ismi geçen çalıştırıcı Joachim Löw oldu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 6 genç oyuncuyla yapılan yeni sözleşmeler için düzenlenen imza töreninde konuştu.
Ali Koç'un açıklamaları şöyle:
"İsmail Hoca'nın '2. adam olmak istemiyorum' diye bir sözünü hatırlamıyorum. İsmail Hoca daha bize çok hizmet edecek. İnşallah devam edebilir."
"6 ay sonra yabancı hocayla çalışacağımız, para pul konuşmadan, kaotik bir dönemde takımı aldı. Bunu herkes yapmaz. Ben insan olarak İsmail Hoca'yı çok eski tanırım. Şartlar istediğimiz şekilde gelişirse daha uzun süre bir arada olacağız İsmail Hoca'yla."
Öte yandan bir gazetecinin teknik direktör sorusuna yanıt veren Ali Koç, "Teknik direktör konusuna değinilecek bir şey olsa, soru sorulmadan değinirdim. Az kaldı." ifadelerini kullandı.
"YENİ SEZONDA DEVAM ETMEYECEĞİZ"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin genç kalecisi Berke Özer ile yeni sezonda devam etmeyeceklerini açıkladı.
"Berke ile iki tarafın da hayrına seneye beraber olmamanın daha doğru olduğuna karar verdik."