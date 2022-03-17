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Giriş Tarihi: 17.3.2022 15:21 Son Güncelleme: 17.3.2022 15:21

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, İttifak holding Konyaspor’u konuk edecek. Süper Lig’de 2.’lik yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe’nin tek seçeneği galibiyet.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'u deplasmanda 5-2 mağlup eden Fenerbahçe, Konyaspor'u mağlup ederek puan farkını 2'ye indirmeyi hedefliyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Futbolcuların iki gruba ayrılarak pas çalışmasıyla sürdürdüğü antrenman, çift kale maç sonrası yapılan taktiksel ve bireysel idmanlarla sona erdi.

Ferdi Kadıoğlu, idmanı özel program eşliğinde tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!
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