3-Kerem Aktürkoğlu hakkında ne söylersiniz? Avrupa'da takip edilen bir futbolcu...



Harika bir geleceği olan çok ilginç bir oyuncu. Teknik olarak çok iyi. Bence Galatasaray'ın en iyisiydi. Avrupa'da büyük bir takımda yakın bir gelecekte görebiliriz. Sahne alması pek yakındır.