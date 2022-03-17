UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında İspanya devi Barcelona ile kozlarını paylaşacak.
Karşılaşma öncesi İspanyol spor medyasından Andrea Gines, akşam oynanacak Galatasaray- Barcelona maçını SABAH Spor için değerlendirdi.
2-BARCELONA MAÇI DOMİNE ETTİ AMA NEDEN İŞE YARAMADI?
Barça'nın biraz fazla özgüvenli olduğunu düşünüyorum. Karşısında çok iyi bir savunma yapan, alan kapatan bir takım buldu. Yaptığı rotasyon da işe yaramadı. Oyun hızı yavaş, top sahada hızlı dönmüyordu. Bu durum takımı zihinsel olarak zayıflattı.
İkinci yarıda değişikliklerle oyunu düzeltmeye çalıştı ancak şutlar etkili olmadı. Kalede ise Pena harika bir iş çıkardı.
3-Kerem Aktürkoğlu hakkında ne söylersiniz? Avrupa'da takip edilen bir futbolcu...
Harika bir geleceği olan çok ilginç bir oyuncu. Teknik olarak çok iyi. Bence Galatasaray'ın en iyisiydi. Avrupa'da büyük bir takımda yakın bir gelecekte görebiliriz. Sahne alması pek yakındır.
4-BARCELONA FAVORİ OLARAK İSTANBUL'A GELECEK... TUR İÇİN OYUN PLANI NE OLACAK?
Xavi, bu defa sonuç almak için rotasyona gideceğini sanmıyorum. Barça'nın rövanş için tek handikapı 3 gün sonra ligdeki ana rakibi Real Madrid maçının olması.
Ama Xavi, ilk maçtan dersini alarak Galatasaray maçına farklı anlayışla final maçı gibi çıkacaktır. Sürprize yer bırakmayacaktır.
5- PENA İÇİN DUYGUSAL BİR MAÇTI, İYİ MAÇ ÇIKARDI
Çok iyi performans gösterdi. Çok yetenekli olmasına rağmen Barça'da üçüncü kaleciydi. Dakika almak için transfere ihtiyacı vardı. Galatasaray gibi üst düzey bir takıma gitmesi onun için iyi bir seçimdi. Maçta da üst seviyede oynayabileceğini gösterdi.
6-GALATASARAY'IN TUR ŞANSI NELERE BAĞLI?
Galatasaray'ın ilk maçta olduğu gibi savunmada çok iyi bir oyun oynamak zorunda. Yine fırsatlar yakalayacaktır. Bunları değerlendirecek potansiyeli var. Barça'nın Camp Nou'dakinden daha fazla tehlike yaratacağı kesin.
7-BARCELONA'YI İSTANBUL'DA NE GİBİ ZORLUKLAR BEKLİYOR?
Barça'nın üstün olmasına rağmen, Galatasaray ilk maçın özgüveniyle oyuna ortak olabileceğini gördü. Ve hepsinden önemlisi, takımlarını çok destekleyen ve rakiplerine baskı altına alan muhteşem ateşli taraftarı var (Aslan!).
Harika bir atmosfer olacaktır. Barça, ne kadar tecrübeli olursa olsun bu atmosfer etkili olacaktır…