Son dakika: Galatasaray’ın Barcelona’ya karşı tur formülü! Muhtemel 11’de kimler var?

ARDA TURAN SAKAT, HALİL HASTA

Sadece Arda Turan sakat olduğu için kadroda yok. Halil'in ateşi vardı. Onun hakkında doktorla bir kez daha görüşmemiz gerekiyor. Onun dışında takımın tamamı kadroya dahil olabilecek şekilde hazır bekliyor.

Galatasaray'da çok mutluyum. Burada olmak beni çok mutlu ediyor. Önümüzdeki üç, dört, beş yıl burada olsam benim için harika olur. Galatasaray sonrası bir plan düşünmüyorum.