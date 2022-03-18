Abdullah Avcı'dan şampiyonluk açıklaması! "Bir hafta daha öteledik"

İkinci yarı sahanın biraz daha ağırlaştığının altını çizen Avcı, "Bu durumda, 'Oyunu mu oyuncuyu mu değiştirsek?' diye düşündük. Sonra topa sahip olmaya başladık ve golü atıp öne geçtik. Sonra hava ve saha şartları, rakibin bulunduğu durum nedeniyle kaotik ortama döndü. Ayağımızdaki bir toptan penaltı oldu. Elimize çarptı ve bir penaltı daha oldu. Bizim gibi bir takımın oyunu tutması gereken urumda 2-1 mağlup duruma düştük." ifadelerini kullandı.