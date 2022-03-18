XAVİ'DEN KEREM'E ÖVGÜLER: "KEREM'E DİKKAT ÇEKTİM"



Sakin bir yapısı olmasına karşın saha kenarında oldukça aktif olduğuna dikkat çeken Xavi Hernandez, "Sakin bir yapım var ama kenarda sakin olmak mümkün değil. Bugün tansiyon yüksekti. Nasıl atak yapacağımızı biliyorduk. Kerem'e özellikle dikkat çekmek istiyordum. Çok hızlı ve Galatasaray'ın en iyi oyuncularındandı. Domine ettik oyunu ve galibiyeti hak ettik. Ben çok kez Türkiye'ye geldim ve atmosferin nasıl olacağını biliyordum. Bugün güzel karşılık verdik" diye konuştu.