UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, ilk maçı 0-0 sona eren rövanş maçında Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu ve Avrupa macerasını sonlandırdı.
Marcao'nun golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, Pedri ve Aubameyang'ın gollerine engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Çekişmeli ve tempolu maçta iki takım da net pozisyonlar kaçırdı.
G.SARAY, ÇEYREK FİNALİN KAPISINDAN DÖNÜNCE AVRUPA'DA TÜRK TAKIMI KALMADI
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Galatasaray 1-0 öne geçmesine rağmen Barcelona'ya 2-1 kaybetti. Avrupa'da gururumuz olan sarıkırmızılı temsilcimiz çeyrek finali göremedi ama mücadelesiyle alkışı hak etti. Aslantepe'de coşkulu taraftarıyla maça iyi başlayan Galatasaray, Gomis'le net fırsatı harcadı.
MAÇIN GOL ANLARI
Barça'da De Jong karşı karşıya pozisyonda auta attı. 28'de Cicaldau'nun kornerinde kendisini boşa çıkaran Marcao kafayla köşeyi gördü. Geri düşen Barcelona devre bitmeden feykle iki oyuncumuzu yere yatırıp usta işi golü atan genç Pedri ile eşitliği yakaladı.
AANHOLT'UN KENARDA TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ANLARDA GOLÜ YEDİK
İspanyol devi ikinci yarıya golle başladı ve Van Aanholt'un kenarda tedavi gördüğü sıradaki karambolde iki zor şutu kurtaran Pena'yı üçüncüde Aubameyang'la geçti. Kalan bölümde Kerem'le yakaladığımız kontratağı bitiremedik ve elendik.
GOMİS DÖKÜLDÜ
Mostafa Mohamed yerine Torrent, maça Gomis ile başlayarak herkesi şaşırttı. Fransız oyuncu, Barcelona savunması karşısında zorlandı. %70 pas isabetinde kalan oyuncu girdiği 12 ikili mücadelenin sadece dördünü kazanırken, 6 hava topunun da beşini rakiplerine bıraktı.
UÇURUM VAR!
İki takımın sahaya çıkan ilk 11'leri arasında Transfermarkt değerlerine göre büyük fark vardı. İspanyol ekibi, 445 milyon Euro'luk ilk 11 değerine sahipken temsilcimiz ise 52 milyon Euro'ydu.
AVRUPA'DA 4 TAKIMA DÜŞTÜK
G.Saray'ın elenmesi ile birlikte 2023-24 sezonu için Türk takımlarının Avrupa'daki sayısı da belli oldu. UEFA ülkeler sıralamasında ilk 15'in dışında kalan Türkiye 2023-24 sezonunda 4 takımla Avrupa'da mücadele edecek. Böylece Türkiye, 5 takımla yaptığı yarışa 4 ekibi ile devam edecek.
XAVİ'DEN KEREM'E ÖVGÜLER: "KEREM'E DİKKAT ÇEKTİM"
Sakin bir yapısı olmasına karşın saha kenarında oldukça aktif olduğuna dikkat çeken Xavi Hernandez, "Sakin bir yapım var ama kenarda sakin olmak mümkün değil. Bugün tansiyon yüksekti. Nasıl atak yapacağımızı biliyorduk. Kerem'e özellikle dikkat çekmek istiyordum. Çok hızlı ve Galatasaray'ın en iyi oyuncularındandı. Domine ettik oyunu ve galibiyeti hak ettik. Ben çok kez Türkiye'ye geldim ve atmosferin nasıl olacağını biliyordum. Bugün güzel karşılık verdik" diye konuştu.
Hafta sonunda oynanacak olan Real Madrid karşılaşması için de konuşan genç çalıştırıcı, "Maç maç bakıyoruz. Bugünkü maç çok önemliydi. Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyoruz ve bugün galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Moral olarak El Clasico'ya iyi gidiyoruz. Pazar günü başka bir maç olacak" dedi. Pique'yi oyundan almasıyla ilgili de konuşan Xavi, "Pique'yi de yorgun olduğu için oyundan aldım. Bugün çok iyi bir performans ortaya koydu" diye devam etti.